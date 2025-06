Khối đá lật đè tử vong một người đang làm việc tại xưởng đá mỹ nghệ

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam công nhân bị khối đá đè tử vong xảy ra tại xưởng đá mỹ nghệ, thuộc khu vực mỏ đá núi Nhót (thôn 1, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường nơi khối đá lật đè nam công nhân tử vong

Trước đó, vào đầu giờ chiều 9-6, có 3 công nhân đang làm việc tại xưởng đá của ông Trịnh Văn L. (SN 1977, ngụ thôn 2, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc), gồm: ông V.V.T. (SN 1984); bà P.T.B. (SN 1986) và anh L.H.H. (SN 2000; cùng ngụ thôn 1, xã Vĩnh An); bà L.T.H. (SN 1979; ngụ thôn 2, xã Vĩnh An).

Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, trong quá trình vận hành máy xẻ đá, ông T. bất ngờ bị khối đá lật đè trúng người.

Các công nhân làm cùng chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động