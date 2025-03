Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip đăng tải trên nhóm OFFB đã ghi lại hình ảnh chiếc xe tuần tra của công an xã đã bị xe tải tham gia giao thông đâm từ phía sau khi đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe của công an xã lao về phía trước và đâm vào gốc cây ven đường.

Những hình ảnh từ clip cho thấy khi bị đâm trên xe của công an xã có người ngồi bên trong./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn