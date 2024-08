Khoảnh khắc đập kính cứu tài xế ngay trước khi 3 ô tô cháy dữ dội trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ

Đến 17 giờ chiều ngày 8/8, vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vẫn đang được Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, ô tô gây tai nạn được xác định là xe tải mang BKS 68H.000.68. Thông tin trên báo Tin tức cho biết, lái xe kể lại khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng từ Quận 7 đi thành phố Thủ Đức thì xe mất phanh nên đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô.

Cú va chạm khiến một ô tô tải và 2 ô tô con bốc cháy. Một số người gặp nạn đã được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện.

Sau va chạm, 2 ô tô con trong đó có 1 xe bị vò nát rồi bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan sang ô tô con bên cạnh và đầu xe tải. Hậu quả 2 xe con bị cháy rụi, xe tải bị cháy cabin - Ảnh: Thanh niên VN

Sau cú đâm mạnh, xe tải gây tai nạn bị cháy phần đầu, còn lại hai ô tô con bị cháy rụi hoàn toàn. Những ô tô khác bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ của xe vương vãi khắp mặt đường.

Điều đặc biệt, theo một số người dân tại hiện trường kể lại khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe Volvo bị xe tải đâm bẹp dúm cảm tưởng như đã không còn ai có thể sống sót. Thêm vào đó, lúc này, có lửa xuất hiện từ vụ va chạm khiến nhiều người lo lắng bỏ chạy.

Khoảnh khắc người đàn ông nắm tay tài xế xe 4 chỗ cứu thoát trước khi ngọn lửa bùng lên

Tuy nhiên, một người đàn ông đã dừng lại leo lên đầu xe để kiểm tra thì phát hiện cánh tay của tài xế thò ra cầu cứu. Anh này vội hô hoán nhiều người tới cắt tấm kính trước và rất nhanh chóng mọi người cứu được tài xế ra khỏi xe. Chỉ ít giây sau, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ 2 xe ô tô con và 1 phần xe ô tô tải.

Clip ghi lại khoảnh khắc cứu tài xế khỏi chiếc xe trước khi ngọn lửa bao trùm - Nguồn: Page Tôi là dân Thủ Đức

Những người chứng kiến tại hiện trường và xem clip quay lại khoảnh khắc này đều xúc động với hành động dũng cảm cứu người của những người dân tại hiện trường đã giúp tài xế thoát chết trong gang tấc.

Rất may mắn, sau vụ tai nạn, tài xế hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau vụ tai nạn liên hoàn, giao thông qua cầu Phú Mỹ bị tê liệt ở cả 2 hướng suốt nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

