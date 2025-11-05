Khoảnh khắc cầu thủ gục xuống sân, bật khóc khi HLV qua đời giữa trận

Sự cố gây chấn động này xảy ra trong trận đấu giữa Radnički 1923 và Mladost tại giải vô địch quốc gia Serbia hôm 3/11 (giờ Hà Nội).

Nạn nhân xấu số là HLV Mladen Zizovic của Radnički 1923, ông bất ngờ đổ gục trên đường biên ở phút 22.

HLV Mladen Zizovic bị đau tim ở phút thứ 22 của trận đấu và qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện.

Trận đấu lập tức bị tạm dừng để các nhân viên y vào sân chăm sóc, trước khi xe cứu thương đưa ông Zizovic đến bệnh viện cấp cứu.

Trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục nhưng chỉ 20 phút sau, thông tin bi thảm được xác nhận – nhà cầm quân 44 tuổi qua đời trên đường đến bệnh viện.

Nhiều cầu thủ gục xuống sân sau khi biết tin huấn luyện viên Mladen Zizovic qua đời.

Cầu thủ bật khóc không tin vào những gì đang xảy ra.

Thông tin đau buồn khiến các cầu thủ hai đội quỳ gối, nhiều người gục xuống sân bật khóc, số khác cúi đầu trong sự bàng hoàng.

Cả sân vận động chìm trong im lặng khi các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ cố gắng nén đau thương về thảm kịch vừa xảy ra.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước tin HLV Mladen Zizovic qua đời khi đang làm nhiệm vụ. Ông là một con người tận tụy, sống vì bóng đá. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn với toàn bộ cộng đồng bóng đá Serbia”, thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Serbia (FSS) cho hay.

Radnički 192 cũng ra thông báo bày tỏ “nỗi đau đớn sâu sắc và sự khó tin” trước sự ra đi đột ngột của ông Zizovic, câu lạc bộ viết: “Ông Mladen Zizovic đã để lại dấu ấn sâu đậm ở mọi nơi mình từng làm việc bằng kiến thức, sự điềm tĩnh và phẩm chất cao quý”.

Câu lạc bộ chủ quản gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và tất cả những ai từng biết đến nhà cầm quân bạc mệnh.

Khoảnh khắc tang thương bao trùm trên sân bóng.

Cựu tuyển thủ quốc gia Bosnia này mới được bổ nhiệm dẫn dắt Radnički 1923 hôm 23/10 và đây mới là trận thứ ba ông ngồi ghế huấn luyện đội bóng.

Sự ra đi đột ngột của ông để lại ba người con nhỏ cùng niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ bóng đá Serbia.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận tin huấn luyện viên Mladen Zizovic đột ngột qua đời”, Partizan Belgrade, câu lạc bộ lớn của bóng đá Serbia bày tỏ.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn