Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp các tuyến phố.

Báo Người Lao Động ghi nhận những khoảnh khắc các khối diễu binh "tỏa sáng" trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Ảnh: Hoàng Triều

