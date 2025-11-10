Khoa học nói gì về “bức xạ chết người” từ điện thoại iPhone?

Sóng RF phát ra từ điện thoại iPhone là một dạng bức xạ không ion hóa, cùng nhóm với sóng vi ba hoặc sóng radio FM. Ở mức cường độ cao, bức xạ này có thể gây hại, nhưng năng lượng mà điện thoại phát ra rất thấp, không đủ để gây tổn thương cho cơ thể con người.

Các mẫu iPhone hiện đại đều đáp ứng tiêu chuẩn về bức xạ.

Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị không dây có thể gây ung thư hay các vấn đề sức khỏe khác.

“Bằng chứng khoa học chưa chứng minh được mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến từ điện thoại di động và bất kỳ vấn đề sức khỏe nào ở mức hoặc thấp hơn giới hạn do FCC đặt ra”, FDA khẳng định.

Mức bức xạ của iPhone

Mức năng lượng RF mà cơ thể hấp thụ khi sử dụng điện thoại được đo bằng Tỷ lệ Hấp thụ Riêng (SAR) - đơn vị là watt trên kilôgam (W/kg). Mỗi thiết bị di động phải tuân thủ giới hạn nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Theo quy định:

FCC giới hạn SAR tối đa ở mức 1,6 W/kg (trên 1 gam mô).

Ở châu Âu, giới hạn là 2 W/kg (trên 10 gam mô).

Theo dữ liệu từ Apple, tất cả các mẫu iPhone 17 series đều có SAR là 1,19 W/kg (trên 1 gam) và 1,49 W/kg (trên 10 gam) - thấp hơn đáng kể so với giới hạn an toàn do các cơ quan chức năng quy định.

Cách giảm tiếp xúc với bức xạ RF

Nếu vẫn lo ngại, FCC khuyến nghị một số biện pháp đơn giản giúp giảm phơi nhiễm RF:

Hạn chế thời gian gọi điện, ưu tiên nhắn tin hoặc gọi qua loa ngoài/tai nghe.

Giữ điện thoại cách xa cơ thể khi không sử dụng.

Không nên để điện thoại ngay dưới gối hoặc trong túi áo ngực khi ngủ.

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy iPhone hay các smartphone khác phát ra bức xạ gây hại cho sức khỏe. Tất cả thiết bị đều phải vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt về an toàn trước khi đến tay người dùng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn