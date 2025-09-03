Kho bạc đã giải ngân toàn bộ kinh phí quà tặng người dân nhân dịp Quốc khánh

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 17 giờ ngày 2/9/2025, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà nhân dịp Quốc khánh cho người dân. Tổng số tiền được giải ngân cho việc tặng quà này là 10.700,3 tỷ đồng.

Đã giải ngân toàn bộ kinh phí quà tặng người dân nhân dịp Quốc khánh.

Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự nỗ lực phối hợp giữa các địa phương và hệ thống KBNN trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm quà tặng được chuyển đến tay người dân kịp thời, đầy đủ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định KBNN đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày lễ lớn của dân tộc thêm ý nghĩa, gắn kết và sẻ chia. Hiện tại các phường, xã, tổ dân phố đang tích cực triển khai thực hiện công tác phát quà cho người dân (đại diện chủ hộ) kịp thời.

Nhiều hộ gia đình đã nhận được quà tặng này. Tuy nhiên, do số lượng lớn nên vẫn nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục việc chi trả, đảm bảo đúng quy định. Việc tặng quà cho công dân vẫn đang được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà chậm nhất không quá ngày 15/9.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn