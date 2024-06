'Khảo sát' địa điểm xây Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh 1.555 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Video: Khu đất hơn 190ha dự án VSIP

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà dự kiến diễn ra sáng 25/6 tại vị trí thuộc khu vực dự án, gần đường 15B, thuộc địa phận xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.555,5 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất dự án là 190,4 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án được triển khai tại 2 xã Thạch Liên, Việt Tiến của huyện Thạch Hà. Hiện trạng khu đất để triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp. Đây được xem là vị trí đắc địa, nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án...

Dự án nằm cách không xa là tuyến đường cao tốc Bắc - Nam và khu vực quy hoạch làm đường sắt cao tốc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tập trung ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 8 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số dự án quy mô lớn được chấp thuận trong năm 2024 như: Đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia với quy mô diện tích hơn 61 ha, tổng vốn đăng ký hơn 673 tỷ đồng; khu dân cư tại xã Phú Phong (Hương Khê) với quy mô diện tích 9,83 ha, tổng vốn đăng ký hơn 154 tỷ đồng; Nhà máy Sản xuất ván ép xuất khẩu (Nghi Xuân) của Công ty TNHH SX&TM WINTECH (Can Lộc) với quy mô diện tích 4,32 ha, tổng vốn đăng ký hơn 125 tỷ đồng.



Bên cạnh các dự án lớn, Hà Tĩnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án có tổng vốn đăng ký dưới 20 tỷ đồng, bao gồm: Trạm trộn bê tông nhựa Đại Hiệp - Vũng Áng của Công ty TNHH Đại Hiệp (Nghệ An); Khu nuôi trồng thủy sản nông nghiệp hữu cơ ở huyện Cẩm Xuyên của Công ty CP Xây dựng Phú Tài Đức (TP Hà Tĩnh); Dự án khai thác mỏ Cát xây dựng tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây (Hương Sơn) của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Như Linh (TX Hồng Lĩnh)…

