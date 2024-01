Khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê, cướp xe SH

Sáng nay (7/1), theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP.HCM, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An), các đồn biên phòng cửa khẩu để chặn bắt đối tượng giết người, cướp tài sản.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 11h30 cùng ngày, nam thanh niên đi bộ đến cà phê nằm trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Tại đây, nam thanh niên sử dụng hung khí sát hại chị P (nhân viên quán cà phê) và cướp xe máy Honda SH Mode màu đỏ biển số TPHCM rồi tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường cùng chiếc xe máy SH

Thời điểm này, người dân phát hiện nghi phạm rời đi với vẻ hốt hoảng, trên người có dính máu nên chạy đến kiểm tra thì thấy chị P nằm gục bên trong. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua đó xác định chiếc xe tay ga hiệu SH Mode biển số 59S2-980.98 mà người đàn ông điều khiển là xe của nạn nhân. Xác định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã vào cuộc trích xuất camera trên các tuyến đường, và xác định đối tượng bỏ chạy về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào chiều cùng ngày.

Qua đó, lực lượng công an đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới thuộc các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa để truy bắt nghi phạm. Hiện công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ vây bắt đối tượng gây án.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn