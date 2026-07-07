Nuôi nhốt trái phép đại bàng và diều hâu, một người bị xử phạt

Công an phường Sơn Đông vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long trao Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh L.H.N.T. (27 tuổi, thường trú tại khu phố Phước Hậu, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Cơ quan công an phát hiện trường hợp nuôi nhốt chim rừng quý hiếm, nguy cấp (ảnh: CA)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện anh T. có hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật là các con chim, gồm 1 chim Đại Bàng đầu hung (tên khoa học Aquila chrysaetos) và 5 chim Diều Hâu (tên khoa học Milvus migrans). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tất cả 6 con chim trên là động vật hoang dã thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB quy định tại Thông tư số 85 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại thời điểm làm việc, anh T. không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số chim nêu trên theo quy định của pháp luật.

Thanh niên nuôi, nhốt động vật trái phép bị xử phạt hành chính (ảnh: CA)

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã dưới mọi hình thức; khi phát hiện các hành vi vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV