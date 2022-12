Khám xét nhà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Tối 31-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhà riêng của ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ở số 186 Thái Phiên (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có một số ôtô đậu gần nhà.

Cửa nhà ông Tân đóng kín suốt nhiều giờ liền. Một căn nhà lớn ở đối diện nhà ông Trần Văn Tân được yêu cầu tắt bớt điện ở ngoài hiên.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, khoảng 5-6 người mặc thường phục rời khỏi nhà ông Tân lên xe ôtô rời đi, trong đó một số người mang theo nhiều túi tài liệu. Nhiều khả năng đây là đoàn công tác của Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Tân.

Trước đó, tối 31-12, Bộ Công an công bố thông tin khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Lực lượng chức năng mặc thường phục rời khỏi nhà ông Trần Văn Tân

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Thu giữ nhiều tài liệu tại nhà Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động