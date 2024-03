Khám phá 'The Beast': Chiếc limousine chống đạn triệu USD của Tổng thống Mỹ

Chiếc limousine "The Beast" của tổng thống chờ trên đường băng khi Tổng thống Joe Biden tới Helsinki, Phần Lan, tháng 7/2023.

Trong khi chiếc chuyên cơ Air Force One hoặc trực thăng Marine One được sử dụng để chở các Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du hoặc thăm quan hàng không, thì trên đường bộ, phương tiện chuyên chở người đứng đầu nước Mỹ hiện là chiếc limousine có tên gọi là "Quái thú" - The Beast.

Từ thế kỷ XX cho tới những năm 1980, các tổng thống Mỹ thường sử dụng xe limousine Lincoln, trước khi khi chính quyền Tổng thống Ronald Reagan chuyển sang sử dụng xe Cadillac.

Mẫu limousine The Beast mới nhất của Tổng thống Mỹ được Mật vụ Mỹ đưa vào sử dụng năm 2014 và được cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng lần đầu tiên vào năm 2018, được trang bị hệ thống an ninh và liên lạc tiên tiến.

Tổng thống Joe Biden di chuyển trên chiếc The Beast.

Theo NBC News, được thiết kế để trông giống như một phiên bản dài hơn của chiếc Cadillac XT6, khung gầm của The Beast thực chất là của một chiếc xe tải Chevrolet Kodiak do General Motors sản xuất. Chiếc xe nặng khoảng 20.000 pound và tốn khoảng 1,5 triệu USD để chế tạo.

Chiếc xe bọc thép hạng nặng có khả năng chống đạn, chống nổ và được thiết kế đặc biệt để chống lại các cuộc tấn công sinh hóa.

Mặc dù thông tin chi tiết về các biện pháp an ninh của chiếc limousine vẫn được giữ bí mật, NBC News đưa tin rằng chiếc xe này có hệ thống nhìn đêm, khả năng bắn hơi cay và tay nắm cửa có thể điện khí hóa để ngăn chặn những kẻ đột nhập.

Cửa sổ được cho là dày 3 inch và lớp giáp của xe dày khoảng 8 inch.

The Beast còn được trang bị các vật dụng y tế, trong đó có một tủ lạnh chứa nhóm máu của tổng thống.

Hệ thống liên lạc an toàn của xe limousine có thể gửi mã phóng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trên chiếc The Beast.

Trợ lý giám đốc Văn phòng Hoạt động Bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết: “Có thể nói rằng hệ thống liên lạc được mã hóa và an ninh của chiếc xe này khiến nó trở thành phương tiện bảo vệ có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới”.

Con dấu của tổng thống xuất hiện xuyên suốt trong thiết kế của xe. Con dấu có hình một con đại bàng đang cầm cành ô liu và 13 mũi tên trong móng vuốt của nó bên dưới biểu ngữ ghi "E Pluribus Unum", xuất hiện ở cả bên trong và bên ngoài cửa hành khách.

Con dấu đại diện cho nước Mỹ và Tổng thống xuất hiện cả trong và ngoài chiếc xe.

Chiếc limousine có thể chứa tối đa 7 người. Nội thất có ngăn đựng nước và ghế bọc da sang trọng. Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, những chiếc xe limousine của tổng thống trước đây cũng có bàn gấp.

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden trên chiếc The Beast.

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, xe limousine của tổng thống được vận chuyển bằng máy bay chở hàng quân sự, như máy bay C-17 của Không quân Mỹ, để sử dụng trong các chuyến công du của tổng thống. Khi ra nước ngoài, xe limousine của tổng thống treo cờ Mỹ và cờ nước chủ nhà.

Xe limousine của tổng thống được đưa lên máy bay C-17 của Không quân Mỹ để chuẩn bị cho chuyến đi.

Ngoài ra, vào ngày tân tổng thống nhậm chức, các nhân viên Mật vụ sẽ đổi biển số xe cho The Beast.

Các nhân viên Mật vụ đổi biển số xe trong Ngày nhậm chức tháng 1/2017.

Tác giả: Minh Ý (Theo NBC News, BI)

Nguồn tin: vietnamfinance.vn