Khai mạc liên kết, xúc tiến đầu tư Hà Nội – Nghệ An 2023

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Mai An - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội cùng Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Nghệ An Nguyễn Hữu Minh, lãnh đạo sở, ngành, UBND TP Vinh, hơn 100 doanh nghiệp địa phương và các tỉnh, thành thực hiện lễ cắt băng khai mạc sự kiện "Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023".