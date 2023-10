Hà Nội hỗ trợ DN xúc tiến đầu tư, thương mại với tỉnh Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Video: Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An 2023”.

Hội nghị có 200 đại biểu, doanh nghiệp hai tỉnh, thành và đông đảo học sinh Trường Đại học Vinh tham dự. Trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Nội và Nghệ An nói chung, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nói riêng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Kết quả đó không chỉ là nỗ lực của chính quyền và Nhân dân hai địa phương, mà còn ghi nhận những hợp tác của cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An Nguyễn Hữu Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh: Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư, tiềm năng thế mạnh, hình ảnh, làng nghề, điểm đến du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của hai địa phương trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại; mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, các lĩnh vực hạ tầng giao thông mà Nghệ An có thế mạnh; tiềm năng và kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, các lĩnh vực mà tỉnh tập trung phát triển mũi nhọn, các lợi thế cạnh tranh khi các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; các danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và các chính sách hỗ trợ…

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh đã giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội và một số nét nổi bật về môi trường đầu tư, trong đó nổi bật là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các sản vật OCOP tiêu biểu. Các chính sách thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp, các gói hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp OCOP... Đặc biệt tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, trong đó có đội ngũ cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh, Hội nghị là điểm nhấn trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội viên kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác đầu tư, tiêu thụ hàng hóa hai chiều giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Qua đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kích cầu tiêu dùng nội địa.

Các diễn giả chia sẻ tại Hội thảo.

“Thời gian tới, Hanoisme sẽ nhân rộng các hoạt động để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Để làm được điều đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện đi vào hiệu quả thực chất, cũng như mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để phát triển sản xuất kinh doanh” – ông Mạc Quốc Anh nói.

Tại hội nghị, những vấn đề về kết nối doanh nghiệp thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai địa phương; cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp; kết nối nhà trường và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực; xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường… cũng được các đại biểu thảo luận, chia sẻ.

Hanoisme trao tặng tủ sách cho lãnh đạo Đại học Vinh và trao 5 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho 5 sinh viên vượt khó học tập

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, các doanh nhân, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp “Tủ sách sinh viên” dành tặng cho Trường Đại học Vinh; trao 5 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho 5 sinh viên vượt khó học tập tốt.

Nằm trong chuỗi sự kiện này, tối 27/10, tại phố đi bộ thành phố Vinh sẽ diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Liên kết, đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023”. Bên cạnh lễ khai mạc, trên tuyến phố đi bộ sẽ bố trí 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Khắc Kiên

Nguồn tin: kinhtedothi.vn