Khách Tây sành ăn món Việt tới nỗi "xuất khẩu thành thơ", so sánh mắm tôm với nụ hôn khiến dân mạng thích thú

Mắm tôm là một trong những gia vị vô cùng đặc sắc của nền ẩm thực Việt. Không chỉ là loại mắm chấm của nhiều món ăn, mắm tôm còn là gia vị để chế biến, tạo nên những món ăn ngon và hấp dẫn. Điển hình như trong món bún riêu, chỉ cần nêm thêm một chút mắm tôm thôi cũng đủ khiến hương vị độc đáo hơn rất nhiều rồi.

Thông thường, ở các hàng bún riêu, tuỳ theo yêu cầu của thực khách, chủ quán sẽ cho thêm mắm tôm hoặc là không. Việc cho thêm mắm tôm thường là với những người có thể ăn được, đôi khi còn tuỳ thuộc vào thời điểm đi ăn...

Đáng chú ý khi mới đây, một anh chàng người Pháp Will in Việt Nam (@willinvietnam) đã chia sẻ lại trải nghiệm đi ăn bún riêu ở Việt Nam. Điều khiến dân mạng quan tâm chính là độ sành ăn của vị khách Tây này khi nhắc đến mắm tôm, thậm chí anh chàng còn "xuất khẩu thành thơ".

Theo video được chia sẻ, khi ăn bún riêu, vị khách Tây này đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của mắm tôm trong món bún này. Nhưng cách thể hiện và miêu tả mới là điều khiến dân mạng phải dừng lại để xem. Bởi anh ta không nói: "Mắm tôm là gia vị rất quan trọng trong món bún riêu". Mà anh ta nói: "Bún riêu mà thiếu mắm tôm thì khác gì yêu mà không có nụ hôn".

Màn "xuất khẩu thành thơ" của vị khách Tây này ngay lập tức được các cư dân mạng thi nhau hưởng ứng. Dân tình tỏ ra rất thích thú trước cách so sánh hài hước và thú vị này.

Cùng với đó, anh chàng Tây còn cho thấy độ yêu thích với mắm tôm thông qua biểu cảm khi tự tay nêm vào bát bún riêu cũng như khi thưởng thức món ăn này.

Will in Việt Nam (@willinvietnam) là một anh chàng người Pháp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh được rất nhiều người biết đến thông qua kênh TikTok thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, văn hoá và ẩm thực Việt thông qua góc nhìn của một vị khách Tây. Will cũng cho thấy anh rất yêu thích cuộc sống tại Việt Nam, yêu thích phong cảnh, con người và đặc biệt là nên ẩm thực nơi đây. Sau một thời gian đủ dài sống và tìm hiểu, Will khiến cho các cư dân mạng Việt vô cùng ngưỡng mộ và trầm trồ về độ am hiểu của anh đối với văn hoá và ẩm thực Việt.

