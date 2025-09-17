Kêu gọi chung tay xây dựng cầu dân sinh ở bản Mường Lống, Nghệ An

Hiện nay, bản Mường Lống cùng các bản Nậm Tột và Huôi Xái có tổng cộng 281 hộ với khoảng 1.680 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đặc biệt, bản có tới 320 học sinh hằng ngày phải vượt qua dòng suối để tới trường tại trung tâm xã.

Vị trí nơi chính quyền địa phương mong muốn xây dựng cầu

Vào mùa mưa lũ, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 10 hằng năm, nước dâng cao khiến việc đi lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần dựng cầu tạm, song công trình chỉ mang tính chất đối phó và dễ bị cuốn trôi, như sau cơn bão số 3 vừa qua.

Mới đây nhất, cơn bão số 5 tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề tại vùng Tây Nghệ An, khiến nhiều tuyến đường sạt lở, nước lũ chảy xiết, khiến cầu tạm bị cuốn phăng, càng khoét sâu thêm sự cô lập và nguy hiểm trong đi lại của bà con Tri Lễ.

Nước chảy xiết khiến việc đi lại trở nên vô cùng nguy hiểm

Xã Tri Lễ hiện có 21 xóm bản với diện tích hơn 26.000 ha, dân số trên 14.000 người, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 54,31%, hộ cận nghèo 30,81%. Đây là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên dài hơn 18,5 km tiếp giáp Lào.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một cây cầu kiên cố không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, giảm bớt gánh nặng cho người dân vùng cao.

Một cây cầu tạm được người dân dựng lên

Một nhóm các nhà hảo tâm hiện đang vận động xây dựng cầu dân sinh tại Km5+800 bằng bê tông cốt thép, dài 21m, rộng 1,65m, cao khoảng 5m so với lòng suối. Cầu có lan can bằng thép, tải trọng thiết kế phù hợp cho người đi bộ và xe máy. Hai bên đầu cầu dự kiến sẽ có đường dẫn bằng bê tông, rộng 3,5m, dài 40m.

Tổng kinh phí của công trình được nhóm dự kiến khoảng 250 triệu đồng, trong đó địa phương đối ứng 50 triệu đồng bằng ngày công lao động, vật liệu sẵn có và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; phần còn lại khoảng 200 triệu đồng cần có sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ.

