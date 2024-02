Kết quả Sông Lam Nghệ An 0 -1 Công an Hà Nội: Siêu phẩm của Việt Anh giúp Kiatisak lại thắng

Bàn thắng

Công an Hà Nội: Việt Anh (65’)

Ăn miếng trả miếng

CLB Công an Hà Nội hành quân tới sân Vinh của Sông Lam Nghệ An với hành trang 3 trận toàn thắng liên tiếp dưới thời tân HLV Kiatisak Senamuang. Đó là 2 chiến thắng giao hữu trước PVF-CAND, Nam Định và mới đây là đánh bại CLB TP.HCM tại vòng 9 V.League 2023/24. Trước một CLB Công an Hà Nội đầy tự tin và có phong độ cao, Sông Lam Nghệ An được dẫn dắt bởi HLV Phan Như Thuật chủ động nhập cuộc một cách thận trọng. Với lối chơi phòng ngự phản công, Sông Lam Nghệ An có cơ hội ngay ở phút thứ 6. Từ đường căng ngang của đồng đội, Olaha nhận bóng và đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. Đáng tiếc là pha dứt điểm của ngoại binh đội bóng xứ Nghệ lại không thể đưa bóng vào cầu môn.

Những phút tiếp theo chứng kiến SLNA phòng ngự chặt chẽ, nhằm kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đội khách. Phút 12, Geovane dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm địa. Tiếc cho CLB Công an Hà Nội, bóng đã đi vọt xà. 3 phút sau, tới lượt Bùi Hoàng Việt Anh tạo sóng gió cho SLNA. Từ đường chuyền của Hồ Tấn Tài, trung vệ sinh năm 1999 đánh đầu cận thành. May cho đội chủ sân Vinh là thủ môn Văn Việt đã bay người cản phá xuất sắc.

CLB Công an Hà Nội liên tục tấn công - Ảnh: CAHN FC

Văn Việt tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong hiệp 1. Phút 28, thoáng mất tập trung của thủ thành trẻ tuổi xém chút nữa khiến SLNA chịu bàn thua cay đắng. Tuy nhiên chỉ 10 phút sau đó, chính Văn Việt đã cứu thua cho SLNA, khi băng ra kịp thời phá bóng, trước khi cầu thủ CLB Công an Hà Nội kịp băng vào dứt điểm đưa bóng về cầu môn.

Người hùng Việt Anh

Sang hiệp 2, kịch bản tương tự như 45 phút đầu tiên. Phút 50, Văn Việt tiếp tục cho thấy sự vững vàng trong cầu môn SLNA, sau khi phản xạ đúng lúc chặn ý đồ phối hợp của đối thủ. 10 phút sau, anh tiếp tục từ chối pha dứt điểm thử vận may của Elias. Trước đó, Văn Thanh, Geovane cũng bị thủ môn trẻ này làm nản lòng khi đối mặt.

Trong bối cảnh một loạt các chân sút chủ lực trên hàng công của CLB Công an Hà Nội bế tắc, hàng phòng ngự nơi đội bóng này đã toả sáng đúng thời điểm. Phút 65, sau pha phá bóng vội vàng của hậu vệ SLNA, trung vệ Việt Anh đứng trong vòng cấm hãm lại một nhịp. Kế tiếp, anh thực hiện pha cứa lòng chân trái đẳng cấp. Bóng đi về góc phải khung thành trong sự bất lực của Văn Việt. Đây cũng là bàn thứ 4 của Việt Anh tại mùa giải năm nay.

Việt Anh ghi bàn thắng đẹp mắt - Ảnh: SLNA FC

Những phút còn lại tiếp tục chứng kiến nỗ lực gia tăng cách biệt của CLB Công an Hà Nội. Phút 84, Văn Phương tạt bóng từ cánh trái đẹp mắt cho tiền đạo phía trong dứt điểm. Hậu vệ SLNA phải nỗ lực đánh đầu giải nguy. Đến phút 90, trước khi trận đấu khép lại, SLNA được hưởng quả đá phạt tương đối nguy hiểm cả về cự ly lẫn góc nhưng rốt cục bóng thậm chí không qua nổi hàng rào chắn.

Tỷ số 1-0 khép lại chung cuộc nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Kiatisak với đội bóng ngành công an. Tính riêng tại V.League, ông thầy người Thái Lan đã cùng đội nhà giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng. Kết quả tích cực này giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên top đầu của BXH V.League.

Đội hình thi đấu

SLNA: Văn Việt, Zebric, Đình Hoàng, Văn Thanh, Văn Huy, Văn Lâm, Ba Quyến, Nguyễn Việt, Mạnh Quỳnh. Xuân Đại, Olaha

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Tấn Tài, Elias, Thành Long, Văn Thanh, Văn Toản, Quang Hải, Văn Luân, Việt Anh, Magno, Tuấn Dương.

Tác giả: THIÊN MINH

Nguồn tin: bongdaplus.vn