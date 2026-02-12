Kênh TikTok của Khoa Pug tăng vụt follow sau clip phá sản

Tối 10/2, Khoa Pug đăng tải một video trên kênh TikTok cá nhân, thông báo bản thân rơi vào tình trạng "trắng tay" sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Trong video, anh chia sẻ: "Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại".

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ, đoạn clip thu hút hơn 5 triệu lượt xem (ghi nhận đến sáng 12/2), trở thành video có lượng xem cao nhất trên kênh TikTok của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Hôm 11/2, Khoa Pug tiếp tục đăng tải thêm một video khác nhằm chia sẻ chi tiết hơn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ. Đến 10h sáng 12/2, video này đạt hơn 1 triệu lượt xem.

Không chỉ hai video nói trên, nhiều nội dung trước đó trên kênh cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về lượt xem. Một số clip vốn chỉ dao động vài nghìn lượt xem đã tăng lên hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem.

Biến động đáng chú ý nhất nằm ở số lượng người theo dõi. Thời điểm tối 10/2, khi video "phá sản" được đăng tải, kênh TikTok của Khoa Pug có khoảng 18.600 follower. Đến sáng 11/2, con số này tăng lên gần 35.000. Sáng 12/2, lượng theo dõi vượt mốc 56.300, tức tăng hơn ba lần chỉ trong khoảng hai ngày.

Theo dữ liệu từ Social Blade, tài khoản TikTok của Khoa Pug được tạo ngày 5/10/2025. Tuy nhiên, phải đến ngày 31/1/2026, anh mới đăng clip đầu tiên và kêu gọi người hâm mộ theo dõi kênh TikTok thông qua fanpage Facebook. Ở thời điểm đó, tài khoản chưa đạt 100 người theo dõi.

Khoa Pug tuyên bố phá sản, trắng tay trong một clip đăng ngày 10/2.

Tính đến hiện tại, kênh TikTok có 21 video, đạt hơn 56.300 follower và hơn 200.000 lượt thích. Phần lớn mức tăng trưởng tương tác diễn ra trong thời gian ngắn sau khi video thông báo phá sản được đăng tải.

Cuối năm 2025, Khoa Pug công bố series du lịch Trung Quốc và duy trì việc đăng tải video đều đặn trên YouTube. Anh cũng thông báo đổi tên, kêu gọi khán giả theo dõi thêm các tài khoản mạng xã hội khác, đồng thời lần đầu gắn link YouTube, TikTok trực tiếp trên Facebook. Sau những thay đổi này, lượng tương tác trên Facebook ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt, một số bài đăng chỉ đạt dưới 200 lượt tương tác.

Trong năm 2025, kênh YouTube của Khoa Pug cũng có những thay đổi lớn. Công cụ theo dõi VidIQ ghi nhận khoảng 53 video đã bị xóa hoặc ẩn khỏi tài khoản. Việc điều chỉnh nội dung bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến hết năm.

Động thái này khiến tổng lượt xem tích lũy của kênh sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ nền tảng, khoảng 118 triệu lượt xem đã không còn được tính vào tổng lượt xem kênh. Có thời điểm, tài khoản ghi nhận mức giảm lên tới 68 triệu lượt xem trong một ngày. Con số này tương đương khoảng 10% tổng lượt xem tích lũy, khi kênh đạt khoảng 1 tỷ lượt xem sau gần 10 năm hoạt động.

Các nội dung liên quan đến Johnny Dang, dự án tiền số DBZ và hai lần phẫu thuật kéo chân không còn xuất hiện trên kênh.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Nha Trang) là nhà sáng tạo nội dung được biết đến qua các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp và du lịch tại nhiều quốc gia. Kênh YouTube của anh hiện có hơn 4,7 triệu người đăng ký.

Phong cách nội dung của anh gắn với các trải nghiệm thực tế, mức chi tiêu lớn và việc công khai chi phí trong mỗi hành trình.

Hình ảnh "chịu chi" giúp nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Tháng 10/2025, anh từng gây chú ý với vlog "Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới". Nam Youtuber cũng gây chú ý khi chi khoảng 3 tỷ đồng để phẫu thuật kéo chân lần hai nhằm đạt chiều cao 1,80 m.

Trong quá trình hoạt động, Khoa Pug từng vướng một số tranh cãi liên quan đến các dự án đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử. Gần đây, anh trở về Việt Nam, thực hiện hành trình xuyên Việt và tập trung khai thác nội dung về ẩm thực, nhà hàng và dịch vụ tại nhiều địa phương.

