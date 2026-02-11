Tối 10/2, trên các kênh mạng xã hội, Khoa Pug đăng tải video cho biết bản thân đang rơi vào cảnh "trắng tay" sau một thời gian dài đầu tư thua lỗ.

"Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại", anh nói.

Nam YouTuber đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ, cho rằng khi còn trẻ cần biết tiết kiệm, giữ gìn tài chính để tránh rơi vào tình cảnh khó khăn khi biến cố xảy ra.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, clip của Khoa Pug lập tức gây chú ý và nhận nhiều phản ứng bất ngờ từ người theo dõi. Trong phần bình luận, anh cũng cho biết cuộc sống hiện tại chủ yếu dựa vào công việc làm YouTube, thu nhập không ổn định, trong khi sức khỏe cũng không còn tốt.

Khoa Pug tuyên bố phá sản trong video mới nhất.

Trước đó, ngày 8/2, Khoa Pug đăng video trên kênh TikTok mới lập để cảnh báo về tình trạng giả mạo danh tính trên nền tảng này. Anh cho hay hiện xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng tên và hình ảnh của mình, có lượng người theo dõi lớn nhưng không phải kênh chính chủ, thường đăng tải nội dung cắt ghép, giật tiêu đề gây hiểu lầm.

Khoa Pug cho biết anh không đồng tình với việc mua lại các tài khoản giả mạo để tận dụng lượng người theo dõi, đồng thời cảnh báo hành vi này có thể tiếp tay cho lừa đảo.

Anh cũng phản ánh việc nhiều nội dung tích cực liên quan đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực trong các video của mình bị cắt bỏ, trong khi các chi tiết dễ gây tranh cãi lại bị khai thác, khiến hình ảnh cá nhân bị hiểu sai.

Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Nha Trang) từng được biết đến là YouTuber nổi tiếng với các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp, du lịch nhiều quốc gia. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các hoạt động đầu tư tiền điện tử.

Thời gian gần đây, Khoa Pug trở về Việt Nam, thực hiện hành trình xuyên Việt và tập trung vào các nội dung trải nghiệm ẩm thực tại nhiều địa phương.

Trước đó, ngày 11/1, Khoa Pug gây chú ý khi lần đầu công khai chia sẻ về doanh thu từ YouTube cũng như những tính toán tài chính cá nhân trong một vlog trên kênh YouTube có hơn 4,7 triệu người đăng ký. Trong video, anh thừa nhận việc phải cân nhắc chi tiêu, khác với hình ảnh "chịu chơi" trước đây.

Khoa Pug từng gây chú ý khi chi khoảng 3 tỷ đồng để thực hiện phẫu thuật kéo chân lần hai nhằm đạt chiều cao 1,80 m. Ngày 8/10/2025, Khoa Pug cũng đăng tải vlog với tiêu đề "Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới".

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn