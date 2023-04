Kênh tiêu hơn 750 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, sạt lở

Những ngày giữa tháng 4-2023, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại dự án kênh tiêu Châu Bình đoạn qua xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) và xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp), tỉnh Nghệ An. Tại đây, theo ghi nhận, tuyến kênh dài hàng chục km bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi trên toàn tuyến

Tuyến kênh bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều đoạn

Các hạng mục kè hai bên dòng kênh chỉ còn một ít thanh bê-tông.

Một đoạn hai bên bờ kênh bị sập hoàn toàn.

Đất hai bờ kênh tràn xuống dòng kênh.

Các hạng mục như bờ kè, mặt kênh với các khối lượng bê-tông rãnh dọc, ngang gia cố mái, cống tiêu nước... nhiều nơi bị nứt toác, đổ sập hoàn toàn.

Nhiều đoạn dòng kênh bị sạt lở, đất đá vùi lấp gần hết. Hai bên dòng kênh cỏ dại cây cối mọc um tùm. Tại một số vị trí chân cầu bắc qua kênh bị sạt lở, uy hiếp đến sự an toàn của các cây cầu.

Your browser does not support the video tag.

Tuyến kênh trên 750 tỉ đồng hư hỏng nghiêm trọng mặc dù chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

"Lãng phí quá, nhà tôi ở sát dòng kênh này nên biết rất rõ, đoạn kênh qua đây lúc mới làm đẹp lắm, giờ bị sạt lở vùi lấp hết cả rồi"- một người dân ở xã Châu Bình xót xa.

Nhiều đoạn dòng kênh bị đất, cây cỏ lấp đầy.

Nhiều đoạn dòng kênh bị sạt lở, vùi lấp gần hết.

... hoặc cây cỏ mọc um tùm

Ông Lê Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, lo lắng: "Kênh đi qua địa bàn xã Châu Bình dài khoảng 8 km, hiện nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, nếu không có giải pháp khắc phục thì nhiều diện tích đất sản xuất của người dân sẽ bị trôi xuống kênh".

Your browser does not support the video tag.

Nhiều đoạn trên tuyến kênh bị biến dạng hoàn toàn do sạt lở.

Được biết, dự án công trình kênh tiêu Châu Bình với chiều dài hơn 10 km đi qua hai xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) và xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 750 tỉ đồng. Dự án trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) làm chủ đầu tư với mục đích tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ Châu Bình; cấp nước cho 180 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi; cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực, kết hợp phát triển du lịch, dân sinh, phòng chống lũ hạ du.

Tháng 10-2014, công trình này được khởi công. Hiện tại dự án đã đã hoàn thành hơn 98% các hạng mục, nhưng chưa bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tình trạng sạt lở dòng kênh bắt đầu xuất hiện vào năm 2016. (Ảnh chụp dòng kênh vào năm 2017).

Dòng kênh bị hư hỏng nghiêm trong do không được sửa chữa, khắc phục.

Những nhà tạm của đơn vị thi công không bóng người.

Theo tìm hiểu của phòng viên, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại dự án kênh tiêu Châu Bình diễn ra từ năm 2016.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn tới tuyến kênh quy mô này bị hư hỏng nghiêm trọng là do nước chảy xuyên lòng đất, nước mưa lũ gây ra. Ban Quản lý dự án của Sở NN-PTNT đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Nghệ An và Bộ NN-PTNT để tìm phương án xử lý.

Your browser does not support the video tag.

Sau nhiều năm, các bên liên quan vẫn không tìm ra biện pháp khắc phục những hư hỏng của tuyến kênh trên 750 tỉ đồng.

Đã có nhiều cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường xem xét, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố để đưa ra hướng khắc phục. Tuy nhiên, sau nhiều năm, việc khắc phục, xử lý những hư hỏng tại dự án kênh tiêu Châu Bình vẫn không có hiệu quả khiến việc hư hỏng ngày càng nghiêm trọng hơn. "Tuyến kênh bị hư hỏng nghiêm trọng nhiều năm nay, hiện vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng" - một cán bộ Ban Quản lý dự án của Sở NN-PTNT Nghệ An thừa nhận.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động