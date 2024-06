Kẻ giao cấu với người dưới 16 tuổi ra đầu thú

Đối tượng Nguyễn Quốc Thái đã ra đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4/2024, Thái và cháu C. (SN 2010, ngụ huyện Tân Châu) quen biết nhau. Cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Rạng sáng 2/6, Thái đến nhà cháu C. chơi. Tại đây, Thái giao cấu với cháu C. trong phòng ngủ.

Sau khi bị phát hiện, gia đình cháu C. tố cáo hành vi của Thái đến cơ quan Công an. Biết không thể thoát tội, được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng nên ngày 8/6, Thái đã ra đầu thú tại cơ quan Công an và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

