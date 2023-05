Bắt tên cướp kề dao vào cổ, dùng dây trói chặt một phụ nữ

Lĩnh bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Ngày 17/5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Phan Bá Lĩnh ( sinh năm 1985, quê ở Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, sáng 16-5 Lĩnh đột nhập vào nhà chị P (phường Tân Đông Hiệp) rồi dùng dao kề vào cổ khống chế.

Sau đó, tên Lĩnh dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng và trói tay chân của chị P.

Tiếp đó, Lĩnh lấy đi một xe máy, một điện thoại di động và số tiền mặt khoảng gần 8 triệu đồng.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An) đã nhanh chóng truy tìm tên cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng công an xác định được nhân thân, lai lịch tên cướp.

Sau đó, khi phát hiện nơi lẩn trốn của tên Lĩnh, hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động bao vây bắt giữ tên cướp táo tợn này.

Tác giả: Tiêu Kỳ



Nguồn tin: giaoducthoidai.vn