Jack tiếp tục phát thông báo mới, nhắc thẳng tên Thiên An và chuyện về 2 chiếc bài vị

Tối 29/6, fanpage chính thức của J97 Entertainment đã đăng tải thông báo mới liên quan đến loạt thông tin gây xôn xao gần đây về nghệ sĩ Jack và diễn viên Thiên An. Theo chia sẻ từ phía công ty quản lý, họ đã nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc xử lý một số fanpage và nền tảng mạng xã hội đã đăng tải các nội dung được cho là sai sự thật, bịa đặt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Cụ thể, J97 Entertainment liệt kê các nội dung bị đánh giá là vu khống, gồm những video có tiêu đề nhạy cảm như: "Cực sốc: Thiên An thừa nhận đã mang thai 3 lần với Jack", "Lộ diện thêm một nạn nhân khác của ca sĩ J", hay "NÓNG: Thiên An lên tiếng – Từng có thai và bị ép phá thai 2 lần".

Trong thông báo nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định đây là các nội dung vu khống, bịa đặt và không có cơ sở, hiện tại J97 Entertainment vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ hành vi phát tán thông tin giả mạo từ các cá nhân, tổ chức liên quan.

J97 Entertainment cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và danh dự của nghệ sĩ Jack – J97, đồng thời mong muốn góp phần xây dựng một môi trường truyền thông minh bạch, có trách nhiệm và công bằng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của khán giả đã luôn tin tưởng và bảo vệ sự thật trong suốt thời gian qua".

Phía Jack tiếp tục có thông báo mới liên quan đến những nội dung được cho là bịa đặt về nam ca sĩ

Thời gian qua, Jack và Thiên An trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Sau 4 năm, ồn ào liên quan tới cặp đôi này lại một lần nữa gây chấn động trở lại. Vào tối 26/5, trên Fanpage chính thức J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Kèm theo đó, Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025. Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack cho rằng Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Đến tối 28/5, công ty luật đại diện pháp lý toàn diện cho bà Trần Nguyễn Thiên An phát thông cáo đính chính việc xoá bài đăng cá nhân là tự nguyện, không do một quyết định hay phán quyết nào. Trong thông cáo phía Thiên An cho biết chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Toà án liên quan đến thụ lý vụ việc, khi có yêu cầu thì Thiên An sẽ hợp tác cũng như đệ trình đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và con gái.

Tối 29/5, trên fanpage chính thức của J97 Entertainment – công ty đại diện của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã đăng tải thông báo số 2 liên quan đến vụ việc giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An. Theo nội dung được công bố, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức tiếp nhận và thụ lý đơn kiện của Jack vào ngày 20/5/2025.

Jack liên tục có động thái cứng rắn xoay quanh câu chuyện đời tư

Về phía Thiên An, ngày 5/6, nữ diễn viên khiến cõi mạng xôn xao khi lần đầu lên tiếng về lùm xùm kiện tụng với Jack. Thiên An mở đầu tâm thư với câu: "Viết cho Jack, cho Sol và cho em". Thiên An cho biết đã có lúc rất khao khát muốn nghe lời xin lỗi từ Jack, tuy nhiên hiện tại lại không còn suy nghĩ đó nữa. Nữ diễn viên thừa nhận cũng đã có lúc làm sai và gửi lời xin lỗi Jack vì đã có những lúc mất kiểm soát. Sau cùng, cô muốn dừng lại mọi chuyện vì muốn thoát khỏi tiêu cực và mong bé Sol sẽ bình yên.

Đến chiều cùng ngày, phía Jack chính thức có phản hồi trên Fanpage J97 Entertainment. Theo thông báo số 3, đại diện của nam ca sĩ khẳng định: "Chúng tôi không có thêm phản hồi nào ngoài việc tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trong suốt 5 năm qua, sự thật chỉ có một: chúng tôi chưa từng chối bỏ trách nhiệm với bất kỳ ai.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hai tấm bài vị được cho là có huyết thống với ca sĩ Jack - J97, chúng tôi khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong giai đoạn nhạy cảm này, nhất là khi trước đây mẹ của Jack đã từng phải chịu những ám chỉ nặng nề tương tự".

Sau tâm thư gửi Jack ngày 5/6, Thiên An đến nay không có thêm động thái hay lộ diện

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn