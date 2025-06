Còi báo động đã vang lên khắp Israel hôm 13-6, sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả đũa và nhấn mạnh sẽ không để Israel "thoát khỏi sự trừng phạt" vì "đã tự chuốc lấy số phận cay đắng và đau đớn".

Người dân Israel tìm nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên - Ảnh: SKY NEWS

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Khamenei cho biết một số chỉ huy và nhà khoa học Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, nhưng những người kế nhiệm và đồng nghiệp của họ sẽ ngay lập tức tiếp tục nhiệm vụ.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, phía Iran đã phóng hơn 100 UAV về phía Israel sau lời tuyên bố của ông Khamenei.

Tờ Times of Israel đưa tin rằng các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bắt đầu bắn hạ các UAV từ phía Iran và đang chặn chúng bên ngoài biên giới Israel.

Những chiếc UAV không bị chặn dự kiến sẽ vào không phận của Israel trong vòng 1 giờ hoặc lâu hơn.

Iran trả đũa, "phóng hơn 100 UAV" về phía Israel

Trước đó, 200 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia cuộc tấn công vào hơn 100 mục tiêu ở Iran trong đêm.

Israel nói rằng họ tấn công là để ngăn chặn Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cơ quan Phòng vệ Israel tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các chỉ huy, căn cứ và địa điểm hạt nhân.

Theo Sky News, Cơ quan Năng lượng và nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết cơ sở làm giàu uranium của Iran tại Natanz là một trong những cơ sở bị nhắm mục tiêu.

Người ta xác nhận rằng không có sự gia tăng mức độ phóng xạ nào được quan sát thấy tại địa điểm này, tọa lạc ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran.

Trước đó một ngày, IAEA phát hiện Iran đã không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân của mình lần đầu tiên sau 20 năm. Tuy nhiên, Iran cho biết họ "luôn tuân thủ" các nghĩa vụ bảo vệ do IAEA đặt ra.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết vào ngày 12-6 rằng Iran sẽ không từ bỏ những gì họ coi là quyền làm giàu uranium của họ, trái ngược với yêu cầu của Mỹ.

