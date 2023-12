Dàn sao Việt đổ bộ Phú Quốc, sẵn sàng cho 8Wonder Winter Festival

Từ ngày 14/12, loạt sao Việt liên tục di chuyển về Phú Quốc để sẵn sàng cho siêu đại nhạc hội hội 8Wonder Winter Festival, diễn ra tại Quảng trường biển Grand World, Phú Quốc United Center.

Justatee là một trong những cái tên có mặt sớm nhất tại thành phố không ngủ của Phú Quốc. Ngay trong tối 14/12, giữa sân khấu rực rỡ của 8Wonder, “ông hoàng tạo hit” đã dành thời gian tập luyện, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại.

Trước đó, để chuẩn bị cho 8Wonder, Justatee tiết lộ đã chuẩn bị những bản phối mới, dành riêng cho sự kiện tại Phú Quốc. Người hâm mộ đang đặc biệt mong chờ bản phối độc quyền này bởi “ông hoàng Melody” nổi tiếng là người “nhả nốt, dính hit” trên mạng xã hội.

Đặc biệt, với cái tên Phương Ly trong danh sách lineup Việt, nhiều khả năng sân khấu 8Wonder sẽ là nơi chứng kiến màn kết hợp của bộ đôi Justatee – Phương Ly với những bản hit nổi tiếng: “Thằng điên” hay “Thích thích”.

Các fan hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra những tấm hình tuyệt đẹp “gây sóng gió” cộng đồng mạng với rặng dừa xanh, bãi cát trắng mà giọng ca “Anh là ngoại lệ của em” mới đăng trên Instagram chính là bãi biển tại khu vực Phú Quốc United Center, nơi Phương Ly sẽ biểu diễn tối 16/12. Điều này cho thấy nữ ca sĩ xinh đẹp đã sớm check-in Phú Quốc để tận hưởng khoảnh khắc thư thái trước khi “bùng nổ” trên sân khấu 8Wonder.

Phương Ly hứa hẹn mang tới nhiều sắc màu đặc biệt cho 8Wonder Winter Festival, từ sự ngọt ngào, hồn nhiên của “Mặt trời của em”, “Anh là ai” tới những giai điệu khuấy động như “Little Love”…

GreyD cũng đã sớm xuất hiện tại Phú Quốc để chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ quốc tế như 8Wonder. “Nam thần GenZ” là một trong những cái tên đáng mong chờ tại 8Wonder tại Phú Quốc, đặc biệt là sau màn debut ấn tượng với loạt hit mới như: Tỉnh thức sau giấc ngủ Đông, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Vài câu nói có khiến người thay đổi…

Ngay sau khi đặt chân tới Phú Quốc, GreyD đã tập luyện chăm chỉ cùng vũ đoàn. Trước đó, GreyD tiết lộ sẽ trình diễn 5 bản hit đa dạng màu sắc, từ các bản nhạc pop năng lượng đến những giai điệu acoustic nhẹ nhàng. Đặc biệt, theo nhiều tiết lộ, tân binh khủng long của showbiz Việt sẽ khuấy đảo sân khấu 8Wonder với màn kết hợp đặc biệt, với một tên tuổi trong dàn sao có mặt tại Phú Quốc.

8Wonder tại Phú Quốc với chàng “hoàng tử nhạc số” là sân khấu tuyệt vời khi GreyD được đứng chung không gian trình diễn đỉnh cao với Maroon 5 – ban nhạc anh vẫn luôn yêu thích với những ca khúc như Payphone, This Love, She Will Be Loved, Memories...

Cũng trong ngày 15/12, “nhà sản xuất âm nhạc tỉ view” 2Pillz cũng đã có mặt tại Phú Quốc. 2Pillz là cái tên góp phần làm nên rất nhiều bản hit triệu view như: Nếu lúc đó (Tlinh), Laviai (Wxdie ft. HIEUTHUHAI)…

Mới đây, 2Pillz xuất hiện trong chương trình Rap Việt mùa 3 với vai trò nhà sản xuất âm nhạc và nhận được sự yêu thích từ nhiều khán giả. Âm nhạc đỉnh cao của 2Pillz hứa hẹn sẽ khuấy động sân khấu 8Wonder Winter Festival bằng những giai điệu cực sôi động.

Góp mặt tại sân khấu 8Wonder tối 16/12 còn có cái tên đình đám Tóc Tiên. Trước khi lên đường tới Phú Quốc, Tóc Tiên đã hé lộ những hình ảnh tập luyện chuẩn bị cho 8Wonder. Người hâm mộ đang hồi hộp đợi chờ màn trình diễn của Tóc Tiên bởi chính nữ ca sĩ này đã bật mí sẽ mang đến 8Wonder một bản medley với hơi thở pop-rock cực cháy dành riêng cho sự kiện âm nhạc đỉnh cao tại Phú Quốc.

Cùng với Tóc Tiên là cái tên nóng bậc nhất showbiz thời gian qua - Double2T, quán quân Rap Việt mùa 3 với những câu rap mang âm hưởng dân ca kết hợp với giai điệu trendy trong “À lôi”, “Người miền núi chất”…

Cùng với những màn trình diễn của dàn sao Việt, tâm điểm của 8Wonder sẽ là sự xuất hiện của Maroon 5. Trong hành trình âm nhạc dự tính kéo dài hơn 75 phút, hàng nghìn người hâm mộ sẽ được thưởng thức những ca khúc bất hủ: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar… Theo cập nhật mới nhất, nhóm nhạc huyền thoại đã đặt chân tới Phú Quốc tối 14/12, chuẩn bị kỹ cho siêu nhạc hội cũng như tận hưởng bầu không khí đẹp nhất năm ở đảo ngọc.

Tới hiện tại, sân khấu hình chiếc đồng hồ khổng lồ của 8Wonder đã sẵn sàng. Những hình ảnh hé lộ trước giờ G khiến rất nhiều người hâm mộ “đứng ngồi không yên” bởi độ hoành tráng và rực rỡ của sân khấu rộng 1.000m, đạt đẳng cấp của các “siêu show” trên thế giới và được đầu tư “cực khủng”, tại Phú Quốc.

Ngoài những khoảnh khắc bùng nổ với âm nhạc, 8Wonder Winter Festival còn mang tới cho du khách loạt trải nghiệm độc đáo với chuỗi hoạt động như: lễ hội ẩm thực đường phố, Diễu hành Wake Up Santa, trình diễn múa lửa và xiếc đường phố, Lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, Wake Up Camping, trình diễn ánh sáng laser tại Hồ Tình Yêu…

Tất cả hứa hẹn sẽ đưa Phú Quốc United Center trở thành tâm điểm mang tới hành trình trải nghiệm trọn vẹn và khó quên với tất cả du khách đặt chân tới đảo Ngọc trong dịp cuối năm./.

