Hy hữu vụ án đột nhập công ty xổ số nhằm thay đổi kết quả mở thưởng

Ngày 11-11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của Chu Đức Cường (sinh năm 1983, trú ở phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Trước đó, cấp tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo này 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”

Liên quan đến vụ án, đồng phạm của Cường là Nguyễn Đức Đạt (SN 1991, ở Nam Định) nhận án sơ thẩm 8 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và 2 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, nhưng không kháng cáo.

Bị cáo Chu Đức Cường tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm, Chu Đức Cường và Nguyễn Đức Đạt đều có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi, tội danh đánh bạc, trộm cắp, cướp giật và ma túy. Riêng Cường mới ra tù năm 2022 và thông qua em họ quen biết Đạt.

Ngày 3-3, Cường tới phòng trọ của em họ mình ở Hà Nam chơi và thấy Đạt cùng Nguyễn Mạnh Tùng (quê Nam Định, đang bỏ trốn) đang cùng sử dụng ma túy. Rạng sáng hôm sau, cả nhóm tới khu vực phố Hàm Long (Hà Nội) cắt tôn bảo vệ, rồi quan sát lối ra vào Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội.

Tối 5-3, nhóm này tiếp tục sử dụng ma túy rồi chờ đến rạng sáng hôm sau, cùng đi từ Hà Nam lên Hà Nội nhằm đột nhập Công ty Xổ số Hà Nội, tráo đổi bóng quay thưởng hòng khiến kết quả xố số có lợi cho mình.

Tới nơi, Tùng dùng máy khò phá chiếc khóa chữ U có báo động rồi lấy kìm cộng lực cắt cửa nhưng bị bảo vệ phát hiện, hô hoán. Công an phường Hàng Bài ở gần đó cũng lập tức có mặt, vây bắt nhóm này.

Nhóm Tùng, Đạt liền bỏ trốn, còn Cường vẫn ở trên tầng và được lực lượng công an cầu xuống làm việc. Anh ta không chấp hành rồi bỏ chạy nhưng bị ngã nên phải để lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Trong vụ án, Công ty Xổ số kiến thiến Thủ đô Hà Nội được xác định là bị hại do nhóm Cường đã phá của doanh nghiệp này một khóa chữ U cùng báo động với mục đích thay đổi bóng quay thưởng.

Quá trình điều tra, Giám đốc Công ty Xổ số cùng UBND phường Hàng Bài cùng đề nghị xử lý nghiêm hành vi của các bị cáo. Đại diện một số hộ dân xung Công ty Xổ số Hà Nội trình bày, rạng sáng 6-3, họ thấy các bị cáo chạy qua nhiều mái nhà của hàng xóm, gây mất an ninh trật tự.

Hồi tháng 8, TAND quận Hoàn Kiếm xử sơ thẩm, đánh giá hành vi của các bị cáo là “rất liều lĩnh, manh động, đột nhập phòng quay thưởng tại Tầng 6, Công ty Xổ số với mục đích tráo bóng quay thưởng để thay đổi kết quả xổ số đã gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự”. Ngoài ra, bị cáo Đạt còn cho người khác sử dụng trái phép ma túy. Do vậy, tòa sơ thẩm phạt tù Đạt và Cường, còn Tùng do bỏ trốn nên xử lý sau.

Sau phiên sơ thẩm, Chu Đức Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, quá trình xét xử phúc thẩm,TAND TP Hà Nội xác định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo nên tuyên bố giữ nguyên hình phạt cùng các quyết định khác tại bản án sơ thẩm. Theo đó, Chu Đức Cường vẫn phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn