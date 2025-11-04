Hướng phát triển kinh tế mới từ giống lợn đen bản địa

Từ ông chủ trang trại nhìn là biết “lợn ngon hay dở”

Anh Lê Văn Phương (SN 1979) là chủ trang trại chuyên chăn nuôi lợn rừng giống bằng phương pháp bán hoang dã tại thôn 2, xã Quỳnh Thắng, Nghệ An. Với phương châm sạch hoàn toàn, nói không với cám và các chất tăng trọng nên chất lương thịt rất ngon được đông đảo người dân đón nhận.

Năm 2008, khi đã góp cho mình được chút vốn, anh Phương cùng một người thân dự định sẽ mở trang trại chăn nuôi nhím nhưng rồi kế hoạch đổ bể. Vốn là con nhà nông, lại sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quỳnh Thắng toàn rừng núi và cây cối nên anh Phương “nuôi chí” khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất mà mình sinh ra.

Lợn đen bản địa dễ thích nghi môi trường, dễ nuôi, thịt lại thơm, ngon nhiều người ưa chuộng

Sau nhiều lần cân nhắc, anh Phương quyết định sẽ chăn nuôi con lợn rừng. Nghĩ là làm, để chuẩn bị hành trang cho mình, anh Phương tìm đến các trang trại nuôi lợn rừng để học hỏi kinh nghiệm. Anh Phương vay mượn anh em bạn bè số tiền là 270 triệu để làm khu trang trai để chăn thả 27 con lợn rừng giống mà mình lặn lội mua về.

Thế nhưng, thời gian đầu, việc chăn nuôi của anh Phương gặp nhiều khó khăn khi kinh nghiệm còn non, chi phí đầu tư cao, thành phẩm thịt lợn rừng lại không có đầu ra. Vốn là người nhanh nhạy nên ông chủ trang trại này không nản chí khi mạnh dạn tìm đến các nhà hàng, quán nhậu để chào mời sản phẩm hay cho dung thử không lấy phí để tạo niềm tin.

Con giống lợn đen bản địa sẽ được thu gom từ các huyện miền núi phía Bắc

Do thịt ngon, sạch, chất lượng tốt nên người nọ giới thiệu người kia nên trang trại anh có nhiều người tìm đến đặt mua hàng. Từ năm 2012, công việc chăn nuôi bắt đầu khởi sắc. Nhiều năm nuôi và kinh doanh con lợn rừng, giờ đây anh Phương có thể nhìn con lợn và ước chừng được con lợn đó “ngon hay dở”, nhiều mỡ hay ít mỡ. Thấy mô hình trang trại của anh Phương hoạt động tốt, đưa lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều người dân trong xóm rồi trong xã tìm đến mua con giống về nuôi. Từ việc nuôi và bán lợn ở trang trại của mình, anh Phương còn là đầu mối bao tiêu lợn cho bà con trong khu vực Quỳnh Thắng.

Đến đầu mối cùng cấp hàng nghìn con lợn đen giống cho người dân “xóa đói giảm nghèo”

Am hiều và thành công từ con lợn rừng, anh Phương tiếp tục mở rộng việc kinh doanh của mình khi thành lập công ty TNHH chăn nuôi Phương Trinh Phát với mong muốn sẽ là cấu nối để đưa sản phẩm của người chăn nuôi đến tận tay người tiêu dùng cùng như cung cấp con giống tin cậy cho người nuôi. Với phương châm, nguồn gốc rõ ràng, sạch, đảm bảo an toàn.

Là đầu mối cung cấp thịt lợn rừng sạch cho nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, anh Phương còn là nơi bán con lợn rừng giống tin cậy. Hiện nay, anh Phương đang là đầu mối cung cấp giống lợn đen bản địa cho người dân ở khu vực vùng núi trong các dự án xóa đói giảm nghèo. Nói về việc là đầu mối cung cấp con giống lợn đen, anh Phương cho biết: “Hiện tại công ty TNHH chăn nuôi Phương Trinh Phát đang là cầu nối cung cấp giống lợn đen bản địa cho người dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Con giống do công ty cung cấp đảm bảo nguồn gốc, khỏe mạnh và được bảo hành 7 ngày đối với dịch tả châu phi và dịch tai xanh”.

Hơn 5000 con giống lợn đen bản địa đã được anh Phương và công ty Phương Trinh Phát giao tận tay người dân trong năm nay

Lợn đen bản địa được nuôi theo phương pháp bán hoang dã, dễ nuôi, dễ chăm sóc. Thực ăn chủ yếu là rau củ quả, ngô khoai, sắn… cho ra thành phẩm thịt ngon, sạch, bổ dưỡng nên được nhiều người ưa chuộng. Giá bán thành phẩm lại cao nên mang lại hiệu quả kinh tế tốt. Với những ưu điểm này, lợn đen bản địa đang là con giống chủ lực trong các dự án xóa đói, giảm nghèo.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty TNHH chăn nuôi Phương Trinh Phát đã phân phối được khoảng 5.000 con giống cho người dân ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Anh Phương chia sẻ dự định sắp tới của mình sẽ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp con giống, anh còn mong muốn trong tương lai sẽ kết nối được nhiều “kênh” hơn nữa để trở thành đơn vị tiêu thụ luôn sản phẩm lợn đen bản địa mà người dân nuôi.

Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An - Công ty Phương Trinh Phát Địa chỉ: Thôn 2 mới, xã Quỳnh Thắng, Nghệ An (xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (cũ) - Cung cấp thịt lợn rừng sạch cho các dịp lễ, tết - Cung cấp con giống lợn rừng - Cung cấp con giống lợn đen bản địa Trang trại nhận chuyển lợn tận nhà. Nếu một vài gia đình chung nhau cùng mua một con lợn thì trang trại sẽ hỗ trợ làm thịt. Hotline: 0969430999 - 0988173678

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn