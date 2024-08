Huấn "Hoa Hồng" là ai?

Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984 tại Yên Bái. Từ năm 2015 đến nay, Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến bởi thường xuyên livestream, đăng clip khoe tiền, vàng, xe, sổ đỏ... và có nhiều phát ngôn "gây sốc".

Nhờ sự nổi tiếng của mình, Huấn "Hoa Hồng" liên tục livestream quảng cáo mỹ phẩm, nước hoa… thậm chí là thuốc tăng cường sinh lý.

Hiện kênh Youtube và Tiktok của Huấn "Hoa Hồng" có hàng triệu lượt đăng ký kênh và hàng trăm nghìn lượt xem các video.

Được biết, năm 2015, Huấn "Hoa Hồng" nổi tiếng bằng những video hài hước. Sau đó, Huấn "Hoa Hồng" được mạng xã hội biết đến nhiều hơn sau những video thách thức với những "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền....

Huấn "Hoa hồng" từng bị xử phạt do có hanfhv i xuất bản, phát hành sách

Huấn "Hoa hồng" được một số bộ phận giới trẻ coi là thần tượng khi thường xuyên livestream để khoe tiền, vàng và bản thân quan hệ với giới giang hồ, anh chị có tiếng từng vướng vòng lao ý như Quang Rambo, Khá Bảnh...

Hồi tháng 4/2020, Bùi Xuân Huấn sử dụng Facebook cá nhân Huấn "Hoa Hồng" hơn 3,1 triệu lượt theo dõi để livestream bán hàng. Tuy nhiên, trong quá trình livestream, Bùi Xuân Huấn đã có phát ngôn tuyên bố 80% thanh niên, kể cả công chức TP.HCM đều "chơi" ma túy. Chính vì phát ngôn trên, Huấn "Hoa Hồng" bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Đầu tháng 7/2020, Huấn "Hoa Hồng" tiếp tục bị xử phạt 17,5 triệu đồng, do có hành vi xuất bản, phát hành hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đến tháng 10/2020, Huấn "Hoa Hồng" tiếp tục bị xử phạt do đăng tải video clip có gắn logo của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Bùi Xuân Huấn đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định đoạn clip này là một sản phẩm cắt ghép, giả mạo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Huấn "Hoa Hồng" kêu cứu gì?

Thời gian vừa qua Huấn "Hoa hồng" kêu cứu vì gặp rắc rối pháp lý khi mua lại xe SH gắn biển 999.99. Theo chia sẻ của ông Huấn, chiếc xe máy biển số ngũ quý 9 được ông mua của người đàn ông ở Bắc Kạn vào ngày 14/7/2023 với giá là 490 triệu đồng. Tiền chuyển tới tài khoản chính chủ là ông N.T.Q (trú tại tổ 4, phường Xuất Hóa, TP.Bắc Kạn).

Tuy nhiên, thời gian gần đây khi ông Huấn liên hệ chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển biển số ngũ quý 9 sang xe khác thì chủ cũ không hỗ trợ và nói: "Chỉ bán xe chứ không bán biển số". Huấn "Hoa Hồng" cũng chia sẻ, hiện biển số này, ông Q đã gắn vào xe mô tô nhãn hiệu Dream của mình.

Trước sự việc, ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Kạn có thông tin chính thức về việc xác minh, cấp biển số xe máy 97B1-999.99. Theo cơ quan công an, thời gian qua thông tin về việc cấp biển kiểm soát xe môtô 97B1 -999.99 được chia sẻ trên mạng xã hội và có những bình luận trái chiều gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 21/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Kạn vào xác minh sự việc theo quy định của pháp luật. Theo đó BKS 97B1 -999.99 được đăng ký lần đầu ngày 06/11/2020. Ngày 10/12/2020, xe mô tô biển kiểm soát 97B1-999.99 được chuyển quyền sở hữu làm thủ tục sang tên cho chủ phương tiện khác tại TP.Bắc Kạn. Đến ngày 1/6/2024, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe mô tô biển kiểm soát 97B1-999.99 theo đề nghị của chủ phương tiện. Biển số xe mô tô này được Công an TP.Bắc Kạn đăng ký cấp biển định danh cho chủ phương tiện vào ngày 3/7/2024.

“Quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 97B1-999.99 được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới”, Công an tỉnh Bắc Kạn khẳng định.