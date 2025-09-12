Đối tượng bị truy nã trốn ra nước ngoài, vừa trở về Việt Nam liền bị bắt giữ

Sáng 12/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác nhận, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Duy Quang (SN 1997, quê phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tạm trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) - đối tượng bị truy nã, ngay khi vừa từ Lào nhập cảnh về Việt Nam.

Bị can Nguyễn Duy Quang.

Theo hồ sơ vụ án, vào rạng sáng 04/7/2023, Nguyễn Duy Quang đột nhập vào một căn nhà trên đường An Thượng 20 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter mang biển số: 77F1-532.xx của gia chủ rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Đà Nẵng xác minh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Ngày 12/7/2023, Cơ quan Công an mời làm việc với Quang và đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến ngày 14/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên Quang bỏ trốn khỏi nơi cứ trú nên đầu tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định truy nã.

Sau hơn 1 năm lẩn trốn ở Lào, ngày 9/9/2025, Quang nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Duy Quang.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn