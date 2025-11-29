Hong Kong để quốc tang ba ngày, bắt thêm 8 người

Nhiều người đã không cầm được nước mắt trong lúc đọc kinh cầu nguyện. Ảnh: Reuters

Thành phố sẽ hủy toàn bộ các sự kiện mang vui chơi, giải trí, và quan chức chính quyền không được phép tham dự những hoạt động công cộng không thiết yếuu

Theo kế hoạch, từ 8h ngày 29/11, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng quan chức cấp cao và nghị sĩ Hội đồng lập pháp sẽ dành 3 phút mặc niệm tại trụ sở chính quyền. Sở Nội vụ cũng thiết lập các điểm ký sổ chia buồn tại toàn bộ 18 quận.

Hong Kong bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, nâng tổng số người bị bắt lên 11.

Những người bị bắt gồm bảy nam và một nữ, tuổi từ 40 đến 63, bị nghi dính líu tới hành vi tham nhũng trong quá trình cải tạo khu nhà.

Trong nhóm bị bắt, có hai giám đốc của đơn vị tư vấn xây dựng và hai quản lý dự án trực tiếp giám sát quá trình cải tạo chung cư. Ba người còn lại gồm một cặp vợ chồng nhận thầu phụ phần giàn giáo tre và một trung gian bị cáo buộc đóng vai trò kết nối.

Sau thảm họa hỏa hoạn tại khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, Cục Các vấn đề nhà ở và thanh niên Hong Kong đã lập tức tổ chức cuộc họp khẩn để vạch ra kế hoạch chuyển đổi, đẩy nhanh việc thay thế giàn giáo tre truyền thống bằng giàn giáo kim loại.