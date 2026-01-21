Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại hội trường các nội dung văn kiện

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với một số đại biểu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 21-1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Báo cáo chính trị kết tinh trí tuệ, hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân

Các văn kiện quan trọng được thảo luận bao gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng kèm theo Chương trình hành động;

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam;

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại phiên khai mạc, khi đề cập đến nội dung văn kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là "ngọn đuốc soi đường", là "cẩm nang hành động" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

"Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước, khi nghiên cứu văn kiện hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?

Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều qua (20-1), các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm về các văn kiện trình Đại hội; bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhấn mạnh niềm tin của nhân dân, niềm tin của doanh nghiệp, niềm tin của bạn bè quốc tế chính là nền tảng để chúng ta thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương - dự phiên thảo luận tại đoàn về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội.

Đại hội xong phải chuyển sang tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích

Chủ trì họp Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc phân tích, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ sắp tới, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, an ninh, quốc phòng, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên, văn hóa là nền tảng tinh thần, an sinh xã hội phải có bước tiến đột phá.

Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi Chính phủ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải tập trung các giải pháp.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng lưu ý, đây là vấn đề khó, nhưng rất quan trọng để tạo tiềm lực phục vụ cho an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển của đất nước.

Phát biểu tại đoàn TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - nhìn nhận Báo cáo của Tổng Bí thư cũng đã nêu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và đặc biệt đã có lời hiệu triệu phải hành động.

Theo ông Nên, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn những thông điệp trong Báo cáo của Tổng Bí thư, từ đó đặt ra chương trình hành động đến năm 2030 và năm 2045.

"Chúng ta không thể duy trì cách làm cũ là chờ đại hội xong mới triển khai, mà đại hội xong đã phải chuyển sang bước hai là tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích. Đồng chí nhấn mạnh đây chính là sự đổi mới của Đảng, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm", ông Nên nói.

Thảo luận tại đoàn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chia sẻ văn kiện tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm nhìn kỷ nguyên mới và quyết tâm thực hiện hai mục tiêu 100 năm là: năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

"Văn kiện có rất nhiều điểm mới, sẽ khơi dậy sự phát triển mạnh mẽ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đặc biệt, những mục tiêu, định hướng trong văn kiện là kim chỉ nam, là động lực và cơ sở quan trọng để Cần Thơ quy hoạch lại không gian phát triển kinh tế xã hội, kiến tạo các chuỗi giá trị mới, dựa trên thế mạnh bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương", ông Tùng chia sẻ.

