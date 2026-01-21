Tung tin sai sự thật về Đại hội XIV của Đảng, hai người bị phạt 10 triệu đồng

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện P.H.M (sinh năm 1992, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và N.Đ.H (sinh năm 1991, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng.

Cơ quan công an làm việc với 2 trường hợp vi phạm

Làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ, cả hai cá nhân thừa nhận đã lấy thông tin từ mạng xã hội, không kiểm chứng nguồn gốc, tính xác thực trước khi đăng tải. Nhận thức rõ hành vi vi phạm, P.H.M và N.Đ.H đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội thời gian tới.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp nêu trên về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt 5 triệu đồng/trường hợp, (tổng mức phạt 2 trường hợp là 10 triệu đồng).

Theo Công an TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động tung tin giả, thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao nhằm gây nhiễu loạn thông tin, làm mất ổn định tư tưởng xã hội.

Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm trong sạch môi trường thông tin, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn