Hội thảo khoa học “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam - định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030” sẽ được tổ chức vào tháng 12/2023

Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam - định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030” là nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng đề cương văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An. Qua đó, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp định hướng chiến lược phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến sẽ có 35-40 tham luận tham gia Hội thảo tập trung 03 nội dung chính, gồm: Bối cảnh ra đời và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943; Thực trạng phát triển văn hóa Nghệ An giai đoạn hiện nay; Giải pháp phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030 từ giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến vào ngày 20/12/2023 tại Thành phố Vinh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội thảo đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích đề ra, tạo sự lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn