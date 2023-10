Hội thảo khoa học luận cứ phát triển kinh tế vùng Tây Nam Nghệ An

Trong tỉnh

Chiều 30/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học luận cứ phát triển kinh tế vùng Tây Nam Nghệ An. Các đồng chí: PGS, TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Lê Văn Hùng – Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng Tây Nam Nghệ An; Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện vùng Tây Nam Nghệ An.