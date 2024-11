Đại hội Đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An lần thứ III là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết toàn diện nhiệm kỳ lần thứ II, giai đoạn 2019 - 2024; biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội giai đoạn 2024 - 2029.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả đối với các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn dai dẳng, nặng nề. Trong số 4,5 vạn liệt sĩ hiện vẫn còn gần 2 vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa có đủ thông tin. Có 2,4 vạn ngôi mộ, trong đó 9.000 ngôi chưa có tên.

Ông Hồ Đức Thành – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cho biết những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trong nhiệm kỳ qua

Vượt qua khó khăn, thử thách, với tình cảm và trách nhiệm đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, trong 10 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã từng bước lớn mạnh và hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong công tác vận động phát triển hội viên và tổ chức hội. Công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước luôn được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác vận động và phát triển hội viên và tổ chức Hội được quan tâm, từ vài chục hội viên lúc mới thành lập, đến nay, Hội đã có 415 hội viên, trong đó có nhiều hội viên là con liệt sĩ và thân nhân các gia đình liệt sĩ; thu nhận được 6.200 thông tin và địa chỉ của các liệt sĩ quê Nghệ An hy sinh tại các chiến trường; tiếp nhận 57 hồ sơ liệt sỹ; giám định ADN 4 trường hợp; tư vấn cho 326 đối tượng liên quan đến tìm kiếm liệt sỹ và một số chính sách chưa được thụ hưởng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động, kêu gọi được 22,796 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng được 208 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 225 sổ tiết kiệm trị giá 1,98 tỷ đồng, tặng 13.800 suất quà trị giá hơn 22 tỷ đồng; hỗ trợ nâng cấp 6 nghĩa trang và Đài tưởng niệm liệt sĩ,…

Quang cảnh Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

Hoạt động của Hội 5 năm qua 2019 - 2024 và kết quả 10 năm luôn thực hiện đúng các đối tượng thân nhân liệt sỹ, đúng địa chỉ và đúng số tiền của các nhà tài trợ ủng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch, từ đó đã tạo niềm tin cho quá trình vận động. Để lại những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân đặc biệt đối với gia đình liệt sỹ và đối với các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, trong 5 năm qua, tập thể Hội và các thành viên của Hội đã được nhận khen thưởng của các cấp, các ngành.

Ông Trình Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tham luận

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội cho tri ân các anh hùng liệt sỹ, kế hoạch mỗi năm 1,5 - 2 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ và chương trình truyền hình trực tiếp “thắp sáng lửa tri ân, ấm tình đồng đội” vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Cùng với đó, cố gắng huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 150 - 200 nhà tình nghĩa để cuối nhiệm kỳ không còn thân nhân liệt sỹ khó khăn về nhà ở và nơi thờ cúng liệt sỹ. Phối hợp với một số Hội, Ban quản trang, đơn vị quân đội các tỉnh thu thập từ 1.500 – 2.000 thông tin để chuyển cho Phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố, thị xã; trên các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp cho các thân nhân gia đình liệt sỹ có điều kiện tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua và kể từ khi thành lập đến nay và đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác tri ân trong thời gian tới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Tham dự Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện cả kinh tế và xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. “Có được những thành quả như vậy chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Để hoạt động của Hội trong thời gian tới được triển khai hiệu quả hơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục với phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim.

Hiện nay, vẫn còn gần 2 vạn liệt sỹ chưa xác định được danh tính hoặc chưa có đủ thông tin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị Hội tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thông qua các tổ chức, cá nhân, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác hỗ trợ tư vấn xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng giám định ADN

Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức vận động để chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình, thân nhân khó khăn về nhà ở, nơi thờ cúng liệt sỹ; phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình liệt sỹ còn khó khăn. Đồng thời, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội và phát triển Hội viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ để cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, coi đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, thiêng liêng.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng 20 suất quà cho thân nhân, gia đình liệt sĩ

Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thảo luận, thống nhất bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành; 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Hồ Đức Thành được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bức trướng của UBND tỉnh tặng cho tập thể Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Hồ Đức Thành – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An

và tặng Bằng khen cho 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động tri ân, xây dựng và phát triển Hội

tặng Bảng vàng vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động tri ân

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh; ông Hồ Đức Thành – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh tặng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động tri ân, xây dựng và phát triển Hội; tặng Bảng vàng vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động tri ân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Thu Hương trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2024.

Các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa

Dịp này, Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Bằng xác lập kỷ lục cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nghệ An với thành tích trong 10 năm qua đã hỗ trợ xây dựng hơn 500 căn nhà tình nghĩa với hơn 30 tỷ đồng



Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn