Nam sinh vùng cao giành 'vé' thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế môn Tin học

Là học sinh của tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn, em Trần Đức Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) bằng sự đam mê của mình đã xuất sắc giành giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2025–2026, đồng thời được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Tin học quốc tế.

Với 31,84 điểm, em Trần Đức Hiếu xếp thứ 2 toàn quốc, trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Hà Giang đạt Giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, một dấu mốc quan trọng trên "đấu trường" tri thức, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của nhà trường và của ngành giáo dục địa phương.

Điều đặc biệt, Trần Đức Hiếu là học sinh lớp chuyên Toán nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê sâu sắc với Tin học. Bằng tinh thần tự học nghiêm túc, phương pháp rèn luyện khoa học và sự bền bỉ trong quá trình tham gia đội tuyển, em không ngừng nâng cao năng lực tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình, từng bước chinh phục các kỳ thi lớn.

Thành công của Trần Đức Hiếu là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, đồng thời có sự đồng hành, tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường, đặc biệt là cô Trần Thị Trang Nhung, giáo viên môn Tin học, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Giang và sự ủng hộ bền bỉ từ gia đình.

Trước đó, Trần Đức Hiếu đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật như: Giải Ba Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2024–2025; Hai Huy chương Vàng Olympic Hùng Vương môn Tin học các năm 2024 và 2025; Giải Nhì Olympic bậc THPT Đại học Quốc gia Hà Nội môn Tin học năm học 2025–2026; Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học năm học 2024–2025.

Thành tích của em Trần Đức Hiếu không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, hiệu quả công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Hà Giang nói riêng và ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang nói chung.

Việc em được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế tiếp tục mở ra kỳ vọng mới, lan tỏa tinh thần "đam mê – nỗ lực – bản lĩnh" tới học sinh toàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ học sinh các trường chuyên vùng cao.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, tỉnh Tuyên Quang đạt 59 giải, trong đó có 2 giải Nhất môn Lịch Sử và môn Tin học. Đặc biệt, 2 học sinh môn Tin học và môn Sinh học của Tuyên Quang được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

