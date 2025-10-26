Học sinh lớp 3 bị trượt chân vào cống nước bên đường tử vong

Mưa lớn ở xã Trà Tập ngày 26-10 khiến mực nước suối dâng rất cao - Ảnh: M.T

Tối 26-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Trung Thực, chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ) cho biết sự việc đau lòng khi một cháu trai bị trượt chân vào cống nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu khoảng 15h cùng ngày, cháu trai tên H.M.Đ. (nóc Tu Gia, thôn 6, xã Trà Tập, là học sinh lớp 3) chạy ra chơi đùa ở mương thoát nước dọc tuyến đường trước nhà khi trời mưa to.

Không may cháu Đ. bất ngờ bị tuột vào đường cống nước bên đường. Thời điểm trên có bạn của cháu Đ. cùng chơi phát hiện, kêu cứu.

Ông Thực cho hay ngay sau đó người thân cùng người dân khu vực này đã ra cứu, đưa ra khỏi cống nhưng cháu bé đã bị ngạt nước, tử vong.

Chính quyền xã Trà Tập đã cử lãnh đạo đến nhà, cùng với nhà trường, các ngành, thôn động viên, chia buồn với gia đình.

Chính quyền xã cũng nhắc nhở các hộ dân chú ý quản lý con cái không để lặp lại sự việc đau lòng này.

Trong ngày 26-10 tại xã Trà Tập có mưa rất lớn khiến nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, nước trên các sông, suối dâng cao.

Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm. Có 15 nhà dân ở thôn 1 bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

Hiện tại tối nay mưa đã ngớt, tuy nhiên theo ông Thực nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, giao thông chia cắt nhiều nơi.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ