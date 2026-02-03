2 học sinh điều khiển xe đạp điện tử vong do va chạm với ô-tô, xe máy

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Xe đạp điện do em Đ.T.K.Đ., sinh năm 2012 điều khiển, chở phía sau là em N.T.K.T., sinh năm 2012, cùng ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, lưu thông hướng về ngã tư Quốc lộ 30.

Đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm vào xe ô-tô tải biển số 50H2-6877 do T.T.K., sinh năm 1998, ngụ xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm, xe đạp điện đâm sang lề trái, va chạm vào xe mô-tô 3 bánh biển số 66A2-000.25 do H.T.H., sinh năm 1969, ngụ tại địa phương điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, 2 em Đ.T.K.Đ. và N.T.K.T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Được biết, cả 2 em đều là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hữu Nghĩa - Thanh Thảo

Nguồn tin: nhandan.vn