Học qua Youtube, 3 thanh niên chế tạo hơn 90 quả pháo nổ để chơi tết

Khoảng 20h ngày 2/1, Công an xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện Trần Khắc Trung (sinh năm 2010), trú tại bản Chóng, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông sử dụng pháo nổ trái phép tại khu vực thôn Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.



Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Trung khai nhận đã cùng Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 2008) và Vũ Trần Tùng Sơn (sinh năm 2010) cùng trú tại thôn Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đặt mua các nguyên liệu để chế tạo pháo nổ trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến. Cả 3 sau đó đã học cách thức chế tạo qua nền tảng mạng xã hội Youtube và đã chế tạo được 93 quả pháo nổ nhằm để sử dụng cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Công an xã Noong Hẹt đã thu giữ toàn bộ số pháo trên và tiến hành xử phạt các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ trái sang phải Vũ Trần Tùng Sơn, Trần Khắc Trung, Nguyễn Xuân Đạt cùng tang vật thu giữ tại cơ quan công an

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo, việc chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự. Để đón một cái Tết an toàn và hạnh phúc trọn vẹn, mỗi người dân hãy tuân thủ pháp luật, không mua bán, tàng trữ, sản xuất và sử dụng pháo nổ trái phép.

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên cũng vừa phát hiện, thu giữ 110kg thịt đông lạnh các loại không có nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 7h ngày 3/1, tại khu vực tổ dân phố 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tổ công tác của Công an thành phố Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Điện Biên) phát hiện chị Ngô Tố N (sinh năm 1984), trú tại tổ dân phố 8, phường Tân Thanh đang bốc dỡ 5 hộp các-tông được gửi qua xe khách. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có chứa 110kg thịt lợn, thịt trâu đông lạnh do nước ngoài sản xuất đã có dấu hiệu hư hỏng.

Tại thời điểm kiểm tra, chị N không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thịt trên. Chị N cho biết, số hàng này chị đặt mua trên mạng, giá chưa đến 90.000 đồng/kg và sẽ được bán lẻ cho người tiêu dùng.

Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ số thịt trên để tiêu hủy theo quy định và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Tố N về hành vi kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV