"Hoa khôi Taekwondo" tung ảnh bikini quyến rũ, khác xa vẻ mạnh mẽ trên sàn đấu

Rời xa bộ võ phục gắn liền với những tấm HCV thế giới, "Hoa khôi Taekwondo" Châu Tuyết Vân vừa khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi tung loạt ảnh bikini đầy gợi cảm. Vóc dáng săn chắc, vòng eo con kiến cùng thần thái rạng rỡ của "Chị Đẹp" đã chứng minh đẳng cấp của một nữ vận động viên hàng đầu.

"Đốt mắt" netizen bằng đường cong quyến rũ

Mới đây, trên trang cá nhân, Châu Tuyết Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng đầy thư thái. Khác hẳn với hình ảnh một võ sĩ quyết đoán, đầy sát khí trên thảm đấu, cô nàng sinh năm 1990 xuất hiện trong bộ bikini đỏ rực rỡ, khoe trọn thân hình mảnh mai nhưng không kém phần săn chắc.

Đặc biệt, vòng eo con kiến cùng cơ bụng số 11 – thành quả của hàng chục năm khổ luyện cường độ cao đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ: "Đúng là vóc dáng của nhà vô địch thế giới, vừa mềm mại lại vừa tràn đầy sức sống!". Hình ảnh một Châu Tuyết Vân nữ tính, gợi cảm đã hoàn toàn phá vỡ những định kiến khô khan về các nữ võ sĩ từ trước đến nay.

Để có được vóc dáng đáng ngưỡng mộ này, Châu Tuyết Vân đã trải qua một hành trình bền bỉ và kỷ luật thép. Đây không chỉ là kết quả của việc tập luyện võ thuật mà còn là sự kết hợp của chế độ dinh dưỡng khắt khe và lối sống năng động. Mỗi bức ảnh bikini của Tuyết Vân không chỉ đơn thuần là khoe vẻ đẹp hình thể, mà còn là lời truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc yêu bản thân và giữ gìn sức khỏe cho phái đẹp.

Hành trình từ "Cô bé nhút nhát" đến "Công dân trẻ tiêu biểu"

Sinh ngày 11/10/1990 tại TP.HCM, ít ai biết rằng Châu Tuyết Vân đến với võ thuật từ năm 7 tuổi chỉ với mục đích ban đầu là nâng cao sức khỏe và tự vệ. Không xuất thân từ gia đình nhà nòi, cô bé Tuyết Vân khi ấy đã dành trọn 12 năm ròng rã, vừa học văn hóa vừa chạy đến sân tập Quân khu 7 đều đặn mỗi chiều.

Sự kiên trì ấy đã đưa cô vào đội tuyển Quốc gia năm 2009 và mở ra kỷ nguyên thống trị của mình. Với 8 lần vô địch thế giới, cùng hàng loạt HCV SEA Games và châu lục, Tuyết Vân đã trở thành "tượng đài" sống của Taekwondo Việt Nam. Đặc biệt, năm 2013 được coi là dấu son chói lọi khi cô giành HCV SEA Games 27 và vô địch thế giới, chính thức được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

"Chị Đẹp" đa tài của showbiz Việt

Không dừng lại ở sàn đấu, Châu Tuyết Vân còn gây ấn tượng mạnh khi lấn sân sang chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại đây, công chúng được thấy một khía cạnh hoàn toàn mới, một Châu Tuyết Vân thân thiện, tài năng và luôn rạng rỡ nguồn năng lượng tích cực.

Dù ở độ tuổi được xem là "lão làng" trong thể thao đỉnh cao, Châu Tuyết Vân vẫn tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi liên tiếp gặt hái huy chương vàng tại các giải quốc tế gần đây. Có thể nói, cô chính là hình mẫu tiêu biểu cho người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh trên sàn đấu, tài năng trong nghệ thuật và luôn tự tin thể hiện vẻ đẹp của chính mình.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn