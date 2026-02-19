Thanh Sơn hẹn hò hoa khôi kém 15 tuổi?

Thanh Sơn đang vướng tin hẹn hò Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh. Lý do là Thanh Sơn thả tim rất nhiều bài đăng gần đây của hoa khôi này. Ngoài ra, cả 2 được cho là chụp ảnh ở địa điểm giống nhau. Đặc biệt, Thanh Sơn mới đây đăng một video kèm chú thích: “Đang dỗi n.y mà vẫn đu trend kiểu…”. “N.y” là từ viết tắt thường được cộng đồng mạng dùng thay cho “người yêu”.

Động thái của nam diễn viên đang gây xôn xao dư luận. Anh được cho là ngầm công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả 2 chưa lên tiếng xác nhận chuyện đời tư. Hiện tại, từ khóa "Thanh Sơn hẹn hò Bảo Khanh" đang được tìm kiếm nhiều trên MXH.

Thanh Sơn vướng tin hẹn hò cô gái sinh năm 2006. Ảnh: FBNV.

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam. Anh được đánh giá cao nhờ diễn xuất tự nhiên. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim như Đấu trí, 11 tháng 5 ngày, Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Tình yêu và tham vọng, Đừng bắt em phải quên… Ở mảng phim điện ảnh, anh ghi dấu ấn qua Mùi cỏ cháy, Yêu nhầm bạn thân và mới nhất là Tử chiến trên không.

Nam diễn viên từng có thời gian dài vướng tin hẹn hò Khả Ngân. Sau khi hợp tác trong phim 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, 2 người thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, có nhiều hình ảnh thân mật, cử chỉ tình tứ. Sau đó, họ tiếp tục sánh đôi trong các sự kiện, lễ trao giải, chương trình giải trí hoặc những buổi tiệc của đồng nghiệp.

Tuy nhiên, tới cuối 2024, hai người không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau. Trước những nghi vấn tình cảm, phía Khả Ngân từng khẳng định nữ diễn viên với Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp, không phải mối quan hệ bạn bè.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Khả Ngân, Thanh Sơn đưa ra phản hồi tương tự. Diễn viên không muốn những thông tin đời tư ảnh hưởng đến các dự án phim.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn