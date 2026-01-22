10 năm bên nhau của Quế Ngọc Hải và cựu hoa khôi ĐH Vinh

Trên phần Story Instagram cá nhân mới đây, Quế Ngọc Hải chia sẻ hình ảnh những ngày mới hẹn hò bà xã Dương Thùy Phương và hiện tại, khi cả hai đã kết hôn 8 năm. Cặp đôi gây trầm trồ khi có vẻ trẻ trung không khác nhiều so với 10 năm trước và vẫn giữ được sự ngọt ngào, tình tứ dành cho nhau.