10 năm bên nhau của Quế Ngọc Hải và cựu hoa khôi ĐH Vinh

Trên phần Story Instagram cá nhân mới đây, Quế Ngọc Hải chia sẻ hình ảnh những ngày mới hẹn hò bà xã Dương Thùy Phương và hiện tại, khi cả hai đã kết hôn 8 năm. Cặp đôi gây trầm trồ khi có vẻ trẻ trung không khác nhiều so với 10 năm trước và vẫn giữ được sự ngọt ngào, tình tứ dành cho nhau.
Vợ chồng Quế Ngọc Hải là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp, bền chặt của tuyển Việt Nam. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2018, đúng thời điểm đội U23 Việt Nam làm nên "kỳ tích Thường Châu". Sau đó, gia đình nhỏ lần lượt đón thêm các thành viên mới vào năm 2018, 2022 và 2025.
Hành trình 2 năm "tán đổ" cựu hoa khôi Đại học Vinh của Quế Ngọc Hải cũng khiến nhiều người thích thú. Anh kiên trì theo đuổi, tỏ tình dù nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, sự chân thành của cầu thủ sinh năm 1993 cũng giúp anh nhận được cái gật đầu từ người đẹp.
Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng rồi về chung một nhà, Quế Ngọc Hải luôn tỏ ra là người yêu thương, chiều chuộng nửa kia. Trên trang cá nhân của anh, ngoài hình ảnh thi đấu, công việc, phần lớn sẽ là những khoảnh khắc bên gia đình nhỏ, đặc biệt là những lời có cánh dành cho bà xã.
Vào dịp sinh nhật Thùy Phương, Hải Quế luôn chuẩn bị những món quà, tiệc kỷ niệm và những lời chúc ngọt ngào qua bài đăng trên mạng xã hội. "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, bình an và luôn hạnh phúc nhé!", anh từng viết trong sinh nhật tuổi 30 của vợ.
Đáp lại, Thùy Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ, những khoảnh khắc tình cảm bên ông xã. Cuộc sống hiện tại của cặp đôi được nhiều người hâm mộ nhận xét là viên mãn, đáng mơ ước.
Hôm 20/1, cả hai kỷ niệm 8 năm kết hôn. Trung vệ quê Nghệ An bộc bạch: "12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Yêu em".
Tác giả: Mai An
Nguồn tin: znews.vn