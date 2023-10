Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội và Nghệ An kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

Các sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu, đặc trưng của TP Hà Nội được quảng bá tại Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Hà Nội-Yên Bái 2023. Ảnh: B. Phương

Theo HPA, từ ngày 27 - 29/10/2023, tại Khu vực phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), HPA chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Nghệ An 2023”.

Theo Ban tổ chức, chương trình được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh Hà Nội. Tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa Hà Nội và tỉnh Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung. Hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Theo đó, chương trình sẽ bao gồm khu không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch của Hà Nội và Nghệ An năm 2023 với quy mô 1.000 - 1.200m2, được dàn dựng, trang trí thể hiện hình ảnh đặc trưng của Hà Nội gồm: Khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, hàng quà tặng, ẩm thực… của Hà Nội và một số tỉnh, thành phố (tương đương 50-60 gian hàng); khu vực quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội và các tiểu cảnh; khu vực kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư; các khu vực phụ trợ khác.

Sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động chính: Doanh nghiệp trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm; trình diễn sản phẩm, ẩm thực Hà Nội và các tỉnh; các hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội; kết nối doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác, đầu tư.

Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến giữa Hà Nội và tỉnh Nghệ An 2023 vào ngày 27/10/2023 (thứ Sáu) với khoảng 200 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch ỉnh Nghệ An; các sở, ngành có liên quan của TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An cùng đại diện các Hội/Hiệp hội doanh nghiệp; doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc HPA cho biết, hội nghị là cơ hội để giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Nội và Nghệ An, kết nối doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của hai địa phương.

"Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023 được kỳ vọng là nơi kết nối cung ứng hàng hóa hai chiều giữa Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh, TP trong cả nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kích cầu tiêu dùng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"" - ông Nguyễn Ánh Dương nhấn mạnh.

Từ ngày 28/09/2023 đến 02/10/2023 vừa qua, tại Quảng trường Golden Field, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Hà Nội-Yên Bái 2023”. Theo HPA, đơn vị đã tổ chức không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch của Hà Nội và tỉnh Yên Bái năm 2023 tại tỉnh Yên Bái với quy mô 1.000 - 1.200m2 bao gồm: Khu Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu, đặt trưng của TP Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác (sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm...); Khu Không gian giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch mới của TP Hà Nội với các tỉnh, TP…

Tác giả: Tuyết Nhi

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn