Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn ứng phó mưa lớn

Sáng nay 31-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối 30-10 đến hết ngày 1-11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Hiện nay mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3, đạt 88% dung tích thiết kế. Công ty đang điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/giây.

Dự báo trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn nên Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn từ 90m3/giây lên 100-350m3/giây từ 6h ngày 31-10, tùy vào diễn biến thời tiết.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hiện đang xả tràn một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hồ Sông Rác xả tràn 353m3/giây; hồ Thượng Sông Trí xả tràn 50m3/giây, có thể điều chỉnh lên căn cứ theo diễn biến thời tiết.

Hai ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa lớn, đặc biệt là khu vực phía Nam nên nhiều khu dân cư, đường sá bị ngập lụt cục bộ. Tại phường Vũng Áng, chính quyền địa phương đã thực hiện sơ tán hơn 300 người dân ở các điểm thấp trũng đến nơi an toàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kê cao tài sản tránh nước lũ tràn vào nhà.

Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ