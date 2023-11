Huấn luyện viên Gong Oh-kyun chính thức ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội sáng nay 13/11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được chọn thay thế HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt đội bóng ngành công an từ trước vòng 3 V.League 2023/24 nhưng đến bây giờ mới chính thức nhậm chức.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn vì lời mời hợp tác của CLB Công an Hà Nội. Tôi hi vọng sẽ dẫn dắt các cầu thủ phát triển và giúp đội bóng đạt nhiều thành quả hơn nữa. Tôi không chỉ muốn đội bóng phát triển ở Việt Nam mà còn là đấu trường châu Á, làm sao để toàn châu Á biết đến CLB Công an Hà Nội.

Trước đây tôi từng dẫn dắt đội U23 Việt Nam và giờ là CLB Công an Hà Nội. Tôi cảm ơn vì mọi người đã biết đến tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng giúp CLB phát triển hơn nữa", ông Gong Oh-kyun chia sẻ ở buổi lễ.

HLV Gong Oh-kyun ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

CLB Công an Hà Nội không tiết lộ chi tiết hợp đồng. Đội bóng này khẳng định đôi bên có cùng định hướng, quyết tâm mang lại những thành công lớn hơn.

"Vị chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại Việt Nam với mục tiêu thử thách bản thân khi có lần đầu tiên ngồi vào vị trí ghế nóng của một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Với sự phát triển của V.League trong vài năm trở lại đây, ông Gong Oh-kyun muốn có cơ hội để hiểu rõ hơn về hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và khẳng định bản thân.

Ngoài ra, việc lựa chọn CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng của bóng đá Việt Nam cũng là quyết định phù hợp với định hướng cũng như mục tiêu sắp tới của HLV người Hàn Quốc", CLB Công an Hà Nội cho biết.

Dự kiến, HLV Gong Oh-kyun sẽ có trận ra mắt đội bóng mới ở cuộc đối đầu với HAGL ngày 25/11, trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ Cúp quốc gia 2023/2024.

HLV Gong Oh-kyun từng dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31 thay HLV Park Hang Seo. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc, nhà cầm quân 48 tuổi xây dựng lối chơi mới mẻ, bắt mắt cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam vào đến vòng tứ kết. Sau đó, HLV Gong Oh-kyun dừng công việc và không dẫn dắt thêm đội bóng nào cho tới nay.

