Hít hàng trăm quả "bóng cười" mỗi ngày, 2 vợ chồng liệt nửa người

Theo các bác sĩ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, hai vợ chồng anh N.V.T (36 tuổi) và chị P.T.H (32 tuổi), trú tại Hà Nội, sau khi nhập viện điều trị đã phải trải qua quá trình tập phục hồi chức năng lâu dài do di chứng liệt, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít “bóng cười”.

Theo lời kể của anh T, lần đầu anh thử bóng cười là cuối năm ngoái, khi hai vợ chồng đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Thấy bạn bè chơi, anh cũng tò mò, nghĩ là vui vẻ, vô hại và thử. Ai ngờ chỉ sau lần đó, anh bị cuốn vào lúc nào không hay.

Từ vài quả “cho vui”, anh T dần nghiện cảm giác hưng phấn mà khí N₂O mang lại. “Mỗi lần hít vào, thấy như mình đang ở nơi khác - trên cung trăng, dưới biển, mỗi người một kiểu ảo giác. Ban đầu thấy sảng khoái, vui, nhưng càng chơi càng bị cuốn. Có lần, chỉ trong hai ngày tôi đã tiêu gần 20 triệu đồng để mua bóng", anh T kể.

Bàn tay của anh T bị tê bì, không khép lại được và mất cảm giác. (Ảnh: Mai Thanh)

Sau khi anh T hít "bóng cười" thì vợ anh cũng sử dụng theo. Hai vợ chồng trốn con và người nhà hít "bóng cười" trong phòng riêng. Khi nào thấy mệt mỏi, căng thẳng là lại tìm đến "bóng cười" để tìm cảm giác vui vẻ.

Ban đầu hít ít, sau đó tần suất sử dụng ngày một tăng và trở thành nghiện nặng. Có giai đoạn, hai vợ chồng chơi liên tục, mỗi ngày dùng 6-8 bình, mỗi bình khoảng 40 quả bóng, chỉ khi mệt quá mới dừng lại. Có tuần, cả hai vợ chồng tiêu tốn hết vài chục triệu chỉ để hít "bóng cười".

Sau gần 10 tháng sử dụng "bóng cười", cơ thể cả hai bắt đầu “phát tín hiệu cầu cứu”. Ban đầu là tay tê rần rần, vài ngày sau, tê lan xuống chân, đứng dậy là ngã. Mới đầu anh T tưởng bị thiếu ngủ, nhưng khi thấy bất ổn, đi khám ở phòng khám tư thì không ra bệnh. Vợ anh cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, tê bì hai bàn chân, cảm giác “như kiến bò trong người”, đi lại loạng choạng. Tới lúc không thể nhấc nổi chân, hai vợ chồng mới vào Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ kết luận cả hai bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N₂O, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và cảm giác.

Cả hai vợ chồng đang được điều trị phục hồi tích cực, giải độc, kết hợp vật lý trị liệu và tập vận động. Bác sĩ cho biết, quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể hồi phục hoàn toàn nếu tổn thương tủy sống đã nặng.

Hình ảnh tổn thương tuỷ sống trên bệnh nhân ngộ độc khí N₂O. (Ảnh: Mai Thanh)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khí N₂O trong bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có thể gây tổn thương sâu tới ba cơ quan chính: Hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản.

Về thần kinh, bóng cười phá hủy lớp myelin - chất cách điện của sợi thần kinh, khiến não và tủy sống bị "cắt đứt" đường truyền tín hiệu. Hậu quả là tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở. Có bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, liệt toàn thân.

Về máu, khí N₂O gây thiếu máu và suy tủy giống như bệnh lý do hóa chất độc. Còn với sinh sản, nhiều bệnh nhân trẻ bị giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết, giảm ham muốn ở cả nam và nữ.

Ngoài ra, qua các khảo sát tâm lý, Trung tâm ghi nhận nhiều người nghiện bóng cười bị rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn hành vi và cảm xúc - biểu hiện tổn thương não mạn tính.

“Bóng cười có cơ chế gây nghiện tương tự ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, từ vài quả lên hàng chục quả mỗi ngày. Có người sau điều trị, hồi phục một phần rồi lại tái nghiện. Đây là một loại ma túy trá hình, vừa độc, vừa gây nghiện, tuyệt đối không có liều an toàn", TS Nguyên nhấn mạnh.

"Bóng cười" có thể gây nghiện tương tự như ma tuý.

Không chỉ có vợ chồng anh T, thời gian gần đây, Trung tâm liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc bóng cười, chủ yếu là người trẻ.

Có bệnh nhân chỉ mới 20 tuổi, sau vài tháng dùng bóng cười đã phải nhập viện vì liệt tứ chi. Chụp MRI cho thấy tổn thương tủy sống không thể hồi phục. Có bệnh nhân mới 25 tuổi sau khi bị liệt, đã phải tập đi lại như trẻ em.

Trước tác hại khôn lường của "bóng cười", các bác sĩ khuyến cáo, khí N₂O không được phép sử dụng để hít trực tiếp. Chỉ cần vài lần hít liên tục cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp. Một phút "phê" có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời tàn phế.

Đáng lo ngại là bóng cười vẫn đang được buôn bán tràn lan, núp bóng "khí giải trí". Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông, đặc biệt là cha mẹ, nhà trường cần tăng cường giám sát và giáo dục để ngăn ngừa nguy cơ lan rộng trong giới trẻ.

