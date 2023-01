Hình ảnh hiếm hoi con trai "siêu yêu" của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin

Vừa qua, những dòng thư chân thành cùng tấm ảnh đáng yêu mà Son Ye Jin đăng tải là món quà Giáng sinh khiến người hâm mộ ấm lòng. Từ cách Ye Jin gọi con trai, người hâm mộ còn suy đoán biệt danh cặp đôi sẽ đặt nếu có em bé thứ hai.

Nữ diễn viên Son Ye Jin đã cập nhật hình ảnh đầu tiên của con trai đầu lòng trên trang cá nhân Instagram. Cô đăng hình ảnh đen trắng chụp bàn chân quý tử, đính kèm là tâm thư gửi đến người hâm mộ về những cảm nhận lần đầu làm mẹ.

Son Ye Jin đăng hình con trai.

"Giáng sinh vui vẻ!

Các bạn vẫn khỏe đúng không? Bây giờ đã là cuối năm 2022 rồi. Nhờ có sự ủng hộ và quan tâm của các bạn mà cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. Năm nay lại là một năm rất đặc biệt đối với riêng tôi.

Như mọi người đã biết, một sinh mệnh quý giá đã được trao cho vợ chồng chúng tôi. Tôi đã nhận ra rằng cần vô số tình yêu, sự chân thành và giúp đỡ mới có thể đưa một sinh linh quý giá đến với cuộc đời này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những ai đã giúp đỡ tôi.

Tôi đã lo lắng khi bé con chào đời sớm hơn dự kiến ​​một chút, nhưng mặt khác, đây là cơ hội để tôi quyết định sinh thường và tôi rất biết ơn vì mình đã có thể vượt cạn thành công".

Người đẹp còn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế cùng những người đã bên cạnh cô trong phút lâm bồn. Son Ye Jin cũng chia sẻ về những tâm tư của mình khi làm mẹ, cô cho rằng mình đã "trưởng thành hơn một chút". Bởi cô đã "đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì" vì con của mình.

"Nhìn sự hiện diện của Alkong, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ quý giá của ba mẹ. Rằng tất cả những em bé trên cõi đời này đều là ánh sáng", Son Ye Jin chia sẻ thêm.

Cuối tâm thư, Son Ye Jin cũng gửi những lời chúc dành cho người hâm mộ của mình trong dịp Giáng sinh 2022.

Ye Jin nhắc đến con trai là Alkong trong tâm thư, nhiều người hâm mộ dự đoán nếu Hyun Bin và Son Ye Jin có em bé thứ hai, tên bé con khả năng cao sẽ là Dalkong. Vì cụm từ "Alkong dalkong" trong tiếng Hàn có nghĩa là ngọt ngào.

Đặc biệt trong bức tâm thư, Son Ye Jin cũng không quên nhắc đến người chồng của mình: "Và cảm ơn anh đã ở bên em trong suốt quá trình sinh con và từng ngày từng ngày biến thành một chú nhím". Theo văn hóa Hàn Quốc, "bố mẹ nhím" là một phép ẩn dụ cho việc những bậc cha mẹ xem con mình như cả thế giới. Dù chỉ viết cho Hyun Bin một dòng vỏn vẹn nhưng cư dân mạng cũng đủ thấy "sức nặng" của lời khen mà Son Ye Jin dành cho chồng mình, sự chu đáo của anh dành cho mái ấm nhỏ.

Hình ảnh con trai của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Cô được khán giả yêu mến qua các phim như: Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với “ông xã” Hyun Bin),…

Nam diễn viên Hyun Bin từng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như: Tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ,… Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Trước khi yêu Son Ye Jin, tài tử trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo, Kang So Ra. Hyun Bin hiện có nhiều dự án phim sắp ra mắt như The Point Men, Harbin...

Hyun Bin và Son Ye-jin lần đầu đóng cặp với nhau trong phim điện ảnh Cuộc đàm phán (The Negotiation) vào năm 2018. Sau đó, cả hai gặp lại trong phim truyền hình Hạ cánh nơi anh và bắt đầu dấy lên nhiều tin đồn hẹn hò, nhưng phải đến tháng 1/2022, cả hai mới chính thức xác nhận mối quan hệ hẹn hò và đi đến đám cưới viên mãn vào ngày 31/3.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn