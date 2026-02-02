Hình ảnh gây bất ngờ của Khoa Pug

Trong đoạn video đăng tải hôm 1/2, nhiều người theo dõi bất ngờ khi Khoa Pug tự quay hình với filter da trắng, môi hồng, khác với hình ảnh thường thấy trong các video trên YouTube.

"Khác quá không nhận ra", "Không ngờ có ngày Khoa Pug cũng bắt trend filter như thế này" là một số bình luận của dân mạng.

Khoa Pug cũng tự nhận đây là lần đầu tiên anh thử "sống ảo" trên TikTok đồng thời vẫn đang tập tành chia sẻ video trên nền tảng này.

Khoa Pug gây thích thú khi lần đầu "sống ảo" trên TikTok. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào cuối tháng 1, Khoa Pug thông báo sẽ lần đầu tiên mở tài khoản TikTok. Đây là nơi anh sẽ chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị đằng sau các video du lịch trên kênh YouTube và tương tác với người theo dõi.

Lý do bởi thời gian qua, Khoa Pug bị nhiều người giả danh trên TikTok, đăng lại các video đánh cắp từ kênh YouTube của anh. Một số kênh lập từ lâu thậm chí có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, khiến nhiều người lầm tưởng là chính chủ.

Khoa Pug (tên thật: Nguyễn Anh Khoa, đến từ Nha Trang) là YouTuber nổi tiếng trong cộng đồng du lịch.

Anh từng gây chú ý khi chi số tiền lớn để trải nghiệm các dịch vụ hạng sang ở nhiều nơi trên thế giới hay hai lần phẫu thuật kéo chân để cao 1,80 m, tốn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng ồn ào liên quan đến các dự án đầu tư tiền điện tử.

Hiện, anh đã chuyển về Việt Nam và làm hành trình xuyên Việt, chủ yếu trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực đắt đỏ ở các địa phương.

Khoa Pug là YouTuber du lịch nổi tiếng với 4,7 triệu lượt đăng ký. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

Từng tuyên bố bản thân "tiền nhiều xài sao hết", giữa tháng 1, anh gây bất ngờ khi chia sẻ về việc phải tính toán tiền bạc. "Cũng già rồi, phải lo cho gia đình, U40 rồi. Đâu phải như thời trẻ vô lo, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu đâu. Mình cũng đâu còn nguồn thu nhập nào ngoài đi làm YouTube", anh nói.

Nguyên nhân đến từ việc thay vì mở kênh làm thương hiệu cá nhân rồi lấn sân kinh doanh, quảng cáo như nhiều người khác, nam YouTuber chỉ tập trung làm video du lịch và thu nhập dựa vào lượt người xem. Trong khi đó, chi phí để thực hiện các vlog không hề nhỏ. Vì vậy, tùy thuộc vào lượt xem phần lớn ở quốc gia nào, số tiền anh nhận về cũng khác nhau, có thể lời hoặc lỗ so với chi phí bỏ ra.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn