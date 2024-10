Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế nói gì sau khi cậu học trò cưng vô địch Olympia năm thứ 24?

Sáng 13/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 bắt đầu lúc 8h30. Vượt qua 140 đối thủ, 4 thí sinh chơi chung kết đều là học sinh lớp 12, gồm: Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên); Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai); Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học - Huế, Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội).

Trải qua 4 vòng thi căng thẳng, gay cấn đến nghẹt thở, thí sinh Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên-Huế đã chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 với 220 điểm.

Với việc giành chiến thắng trong trận chung kết, Võ Quang Phú Đức sẽ nhận được vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD cùng cơ hội du học tại Australia.

Rất đông các em học sinh ở Thừa Thiên-Huế đội nón lá cổ vũ cho thí sinh Võ Quang Phú Đức.

Được biết, Võ Quang Phú Đức là học sinh thứ 7 của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế góp mặt tại sân chơi này. Đây là niềm tự hào không chỉ của thầy cô, học sinh Quốc học Huế mà của cả tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Huế cho biết, sau khi em Võ Quang Phú Đức giành được chức vô địch, không riêng gì ông mà chắc chắn tất cả thầy cô giáo cũng như học sinh của Trường THPT Quốc học Huế điều cảm thấy rất vui và vỡ òa hạnh phúc.

"Trong trận chung kết này, các phần thi của Phú Đức đều tỏ rõ bản lĩnh, phong thái và đẳng cấp của học sinh Trường THPT Quốc học Huế tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Kết quả giành chức vô địch lần này là một kết quả xứng đáng của em Phú Đức, đây là lần thứ 3 học sinh của Thừa Thiên-Huế giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia", Hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Huế chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, Phú Đức mang vòng nguyệt quế Olympia năm 2024 về cho tỉnh nhà là niềm vui và niềm tự hào rất lớn.

Ông Tân cho biết, Sở đang xem lịch bay cũng như các thủ tục của Phú Đức để phối hợp tiếp đón và vinh danh ngay tại sân trường học nhằm ghi nhận sự đóng góp của em cũng như khích lệ tinh thần hiếu học cho toàn thể học sinh.

Video Hiệu trưởng trường THPT Quốc học Huế chia sẻ sau khi Võ Quang Phú Đức giành chức vô địch Olympia năm thứ 24.

