Hiếp dâm bé gái 6 tuổi, người đàn ông lĩnh 18 năm tù

Ngày 27/11, Công an tỉnh An Giang thông tin, TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1991; trú xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào 6h ngày 23/5, Nguyễn Văn Quí điều khiển xe mô tô giao hàng cho một hộ dân tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tại đây, Quí thấy cháu H. (sinh năm 2018) ngồi chơi trước cửa mà không có người lớn ở nhà. Sau đó, Quí đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H.

Đến 7h ngày 24/5, cháu H. kể lại sự việc cho mẹ. Ngay sau đó, mẹ cháu H. đã đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo.

Đến chiều cùng ngày, Quí đã đến Công an xã Vĩnh Hanh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 30/5, Quí bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên toà ngày 26/11, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quí 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho gia đình bị hại.

